“الديفا” تقوم به بدون مقابل….. أول عمل فني يجمع هيفاء وهبي وسميرة سعيد

تعاون فني يعد الأول من نوعه سوف يجمع قريباً ما بين النجمتين العربيتين سميرة سعيد وهيفاء وهبي، ولا يتعلق الأمر بديو فني مشترك، بل ستغني النجمة هيفاء وهبي من كلمات “الديفا” سميرة سعيد في ألبومها الجديد، الذي تعكف على تسجيله في الوقت الحالي.

تعود تفاصيل رؤية هذا المشروع النور، إلى تواجد الفنانة هيفاء وهبي بإحدى استوديوهات الصوت، ولدى سماعها لكلمات إحدى الأغاني سحرتها وتعلقت بها وسألت عن صاحب الكلمات، فأخبرها الملحن بأنها كلمات كتبتها الفنانة سميرة سعيد، وقررت هيفاء أن تتصل بسميرة سعيد، وأثمر بعد ذلك حديثهما بموافقة “الديفا” منح الأغنية لهيفاء ومن دون أي مقابل.

باتت النجمة هيفاء وهبي تسابق الزمن لاستكمال ألبومها الجديد، حتى يكون جاهزاً خلال أعياد رأس السنة، وتجري بالموازاة مع ذلك إعداد فيلم وثائقي قصير يسرد تفاصيل مراحل إنجاز هذا الألبوم، حتى يتم عرضه مع طرح أغاني الألبوم.

يذكر أن هيفاء وهبي فنانة عربية تجمع ما بين موهبتي الغناء والتمثيل، وآخر مسلسل شاركت فيه كان في مصر و حمل عنوان “الحرباية”، حيث عرض شهر رمضان 2017، وحقق نجاحاً ملفتاً بالنظر إلى نسب المتابعة العالية التي سجلها.

بينما الفنانة سميرة سعيد تعد من أقدم الفنانات العربيات ومستمرة في العطاء، كما أنها توجت بالعديد من الجوائز، نذكر من أهمها جائزة الموسيقى العالمية “ميوزك بوكس” بفضل ألبوم “يوم ورا يوم “، حيث أدت هذه الأغنية الناجحة مع المطرب الجزائري الشاب مامي.