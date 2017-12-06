الفنان القدير أيمن زيدان ينفي خبر وفاته بنفسه

كثيراً ما تنتشر الشائعات حول موت الفنانين ويتم تناقل هذه الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة جاء الأمر أكبر من مجرد شائعة تنتقل من شخص إلى آخر.

فقد انتشر خلال اليومين السابقين خبر وفاة الفنان السوري القدير أيمن زيدان، الأغرب من ذلك إرفاق قصاصة من ورق الجرائد تم تصميمها خصيصاً لهذه الشائعة، وتنعي هذه القصاصة الفنان أيمن زيدان وتوضح موعد الدفن ومكان العزاء أيضاً.

بدوره قام الفنان القدير بالرد على هذه الشائعة بنفسه من خلال صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

حيث كتب قائلاً “كم تصبح الشائعات السخيفة أمراً مستفزاً… أنا يا أصدقائي بألف خير… وهذه المرة محكمة الصنع… لا أدري من يمارس هذا السخف وماذا يريد”.

كما نشر زيدان صورة له وكتب معلقاً: “لا أدري كيف يمكن أن أتصرف مع الشائعات الرخيصة والسافلة… أنا بخير يا أصدقائي وأتابع تصوير فيلم النورج”.

بدورهم تمنى الجمهور والمتابعين دوام الصحة والعافية للفنان أيمن زيدان معربين عن غضبهم من هذا السخف.