أين تحتفل ديانا حداد بالعام الجديد 2018 ؟

ستستقبل “برنسيسة الغناء العربي” الفنانة ديانا حداد العام الجديد 2018 في منطقة ملتقى الأضواء بـ”سيتي ووك” مع الجمهور في مدينة دبي والضيوف العرب، برفقة فرقتها الموسيقية المتخصصة في عزف جميع الألوان الموسيقية الخليجية والعربية، واضعة برنامجاً احتفالياً من أغنياتها المتنوعة التي قدمتها؛ أغنيات أرشيفها وأغنياتها الجديدة التي تقدمها بشكل مستمر.

ويأتي حفل ديانا بدعوة عامة لكافة الجمهور، من تنظيم ورعاية “سيتي ووك – ميراس” والذي سيفتح للجمهور لحجز أماكنهم أمام المسرح الذي تمَّ تجهيزه في ملتقى الأضواء الذي يستقطب الزوار دائماً عند الساعة العاشرة مساء يوم 31 ديسمبر آخر أيام العام 2017.

ومن جهتها أكدت ديانا حداد أنها جهزت برنامجاً غنائياً من أغنياتها التي ستشارك بها الغناء مع الجمهور، واعدة بليلة احتفالية متميزة في استقبال العام الجديد 2018 بتفاؤل ودعوات الأمن والأمان على هذا الوطن الإماراتي وكافة الدول العربية.

وتستعد ديانا حداد لجولة غنائية متنوعة في العام الجديد، تقضيها بين السعودية والخليج والدول العربية، وستقدم بها حفلات ومهرجانات غنائية كبيرة، إلى جانب استعدادها لتصوير مجموعة من الأغنيات وطرحها بشكل منفرد قبل الألبوم الجديد الذي لا يزال في مرحلة الإعداد والتنفيذ الموسيقي.