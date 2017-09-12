بعد تعرضه لجلطة دماغية..إبراهيم الصلال طمأن جمهوره على صحته

وضع جمهور الفنان الكويتي القدير إبراهيم الصلال أيديهم على قلوبهم عند تلقيهم نبأ تعرضه لجلطة دماغية، نقل على إثرها على جناح السرعة إلى العناية المركزة بمستشفى الأحمدي، وبعد تلقيه العلاج في الوقت المناسب، تماثل للشفاء ولم يطل كثيراً على جمهوره، حيث خرج عن صمته وطمأن أن حالته الصحية عرفت استقراراً وتجاوز مرحلة الخطر.

حظي النجم الكويتي ابراهيم الصلال بعد تعرضه إلى وعكة صحية خطيرة باهتمام خاص من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث بعث له ببرقية اطمئنان، سائلاً الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل والصحة والعافية من أجل أن يواصل مساره الفني.

وتمكن الصلال من استعادة عافيته بعد تلقيه العلاج في المستشفى، وبدورهم الأطباء كشفوا بأنه تجاوز مرحلة الخطر، بينما طمأن الفنان الصلال جمهوره على حالته الصحية، وذكر بأنها استقرت كثيراً وفي وضع لا يستدعي أي قلق، كما قام بتقديم امتنانه للفريق الطبي الذي لم يدخر جهداً في تقديم العلاج الفعال بالمستشفى.

يذكر أن إبراهيم الصلال ممثل كويتي عايش الحركة المسرحية الكويتية منذ بدايتها، ويصنف ضمن القامات الفنية الساطعة في المشهد الفني الكويتي، وينتمي إلى الجيل الذي تتلمذ على يد الفنان زكي طليمات.