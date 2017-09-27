إتيكيت خاص في الزيارة الأولى للعروسين

عند زيارتك لعروسين في منزلهما الزوجي الجديد، عليك أن تعرفي أن هناك أشياء لا يجب أن تقوليها أو تسأليها، كما وأن هناك معايير خاصة بهذه الزيارة، فما هو اتيكيت الزيارة الأولى للعروسين؟



أولاً/ عليك أن تأخذي هدية صغيرة معك حتى لو كنت مقربة من العروسين، فيمكنك أن تحملي معك قالب حلوى أو تقدّمي لهما تحفة كريستالية لمنزلهما، المهمّ أن تظهري لهما مدى فرحك بارتباطهما عبر هدية بسيطة.

ثانياً/ عليك أن ترتدي ثياب رسمية وكأنك تقومين بزيارة شخص غريب، فلا يجب أن تذهبي بثياب يومية حتى لو كانا صديقيك أو تربطك علاقة قديمة معهما.

ثالثاً/ هناك مجموعة من الأسئلة يجب ان تتجنبيها في مثل هذه الزيارة، ومنها: متى ستحملين؟ كم هي تكاليف عرسكما؟ ما هي الصعوبات التي تواجهكما بعد الزواج؟ هل اشتقتما لحياة العزوبية؟…

كل هذه الأسئلة يمكنها أن تشكل بعض الخلافات بين العروسين، فيمكنك استبدالها مثلاً بسؤال عن شهر العسل وكيف أمضياه سوياً، أو في الحديث عن أنك كنت سعيدة جداً ليلة زفافهما وأن العرس نال إعجابك، كما ويمكنك التطرق إلى بعض الأمور الجميلة والمميزة التي حصلت في يوم زفافهما.

رابعاً/ لا تقولي للعروسين بأنك تريدين رؤية منزلهما الجديد، فيمكن ألا يكون مكتملاً بعد أو أنّهما يجريان عليه تعديلات معيّنة، فيمكنك أن تقومي بجولة على المنزل في حال بادرا هما فقط وقاما بدعوتك.

خامساً/ إذا كنتِ مقرّبة من العروس، لا تبدأي بالاحاديث الجانبية معها وتتركا العريس لوحده خصوصاً إذا كنتِ تزوريهما لوحدك، فمن المهمّ أن تظهري للزوج ايضاً أنّك مهتمة به وأنّه أصبح جزءاً من حياتك تماماً كما زوجته، ما يشعره بالارتياح ولا شك أنّه سيرحب باستقبالك في بيته مجدداً.