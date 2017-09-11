لم تتزوج بسبب وضع الوطن العربي الصعب….إصابة الفنانة نبيلة عبيد بالتسمم

أصيبت الفنانة نبيلة عبيد بتسمم غذائي ألزمها الفراش، فتطلب تدخل الأطباء لعلاجها، ومما أزم وضعها الصحي أنها تعاني من مشكلة في القولون، لكنها بدأت تتماثل إلى الشفاء بعد تناولها الدواء وإحاطتها بالرعاية.

تداولت عدة مواقع إعلامية خبر مرض الممثلة القديرة نبيلة عبيد وتجاوزها من بعد ذلك مرحلة الحرج بعد أن ألزمتها الوعكة الصحية الفراش، والسبب تناولها بعض الأطعمة التي صعب عليها هضمها، وتطلب ذلك تدخل أكثر من طبيب من أجل تشخيص وضعها الصحي بدقة.

ولم تخف نبيلة عبيد أنها تعاني من مشاكل في القولون، وهذا ما يجعلها دائماً حريصة على انتقاء الأطعمة بحذر، ومع ذلك تعرضت إلى التسمم، غير أنها لا تتذكر المطعم الذي تناولت فيه الطعام الذي أضر بصحتها.

نفت الفنانة نبيلة عبيد بشدة ما طالها من شائعات في الآونة الأخيرة، وهو خبر ارتباطها من شاب يصغرها ب30 عاماً، وقالت أن الوطن العربي يمر بوضع صعب لا يسمح بالتفكير في الارتباط والزواج. واعتبرت أنها ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها بالشائعات، وأنها وجدت أن أحسن رد عليها يكمن في تجاهلها من أجل وضع حد لها.

أما فيما يتعلق بآخر الأعمال الفنية لنبيلة عبيد، نذكر الجزء الثاني من مسلسل “كيد النسا”، الذي عرض في السباق الرمضاني 2012.