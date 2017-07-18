إصابة الفنان خالد بوصخر بنزيف في المخ ويرقد بالمستشفى

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أصيب الفنان الكويتي الشاب خالد بو صخر نجم الموسم الخامس من برنامج “ستار أكاديمي” بنزيف في المخ، حيث نقل على إثر ذلك وعلى جناح السرعة إلى مستشفى مبارك الكبير في الكويت، ليخضع إلى الفحوصات اللازمة والأشعة، وأكد الفريق الطبي المشرف على علاجه بأن حالته مستقرة ولا تستدعي القلق، وكان قد نشر على صفحته الشخصية على موقع “تويتر” هذا الخبر غير السار.

يوجد الفنان الكويتي خالد بوصخر في حالة صحية سيئة، بعد أن تعرض إلى نزيف مفاجئ في المخ، ورغم أن الأطباء اطمأنوا، لكن تبقى حالته تستدعي القلق بالنظر إلى إصابته في منطقة حساسة ودخوله مرحلة الغيبوبة بعد فقدان وعيه، وخضع بوصخر إلى علاجات مكثفة طيلة 24 ساعة من دخوله المستشفى ثم استعاد وعيه، وحاول بعد ذلك التعرف على من حوله.

وكان أحد المتابعين على صفحته على تويتر قد قام بنشر حادثة تعرضه إلى وعكة صحية، ودعا جمهوره بالدعاء له، حيث كتب يقول: “.. دعواتكم لخالد إثر وعكة صحية وهي نزيف بالمخ دعواتكم.. اللهم رب الناس.. مذهب البأس.. اشفه أنت الشافي، لا شافي إلا أنت..”. وفور دخوله المستشفى حرص الأطباء على إجراء الفحوصات الطبية للفنان من أجل تشخيص حالته بدقة، كما أنه خضع إلى التصوير الطبقي المحوري عن طريق الأشعة وتخطيط الدماغ والقسطرة.

كان المطرب خالد بوصخر قد أطلق بعض الأغاني وطرح ألبومات إلى جانب مشاركته في أعمال مسرحية عقب مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”.