إطلالات الأميرة ديانا تعود بقوة في عام 2018

دون شك أن الأميرة ديانا لم تكن فقط أيقونة للجمال بل كانت إلى جانب ذلك أيقونة للموضة والأناقة في العالم، ومازالت محل إعجاب الكثير من النساء، ومن هذا المنطلق تقرر عودة العديد من الإطلالات التي ظهرت بها لتكون موضة عالم الأزياء في عام 2018.

أعلن عن هذا الخبر موقع “هو وات وير” البريطاني، وقام بنشر سلسلة من إطلالات الأميرة ديانا التي يرتقب أن تعرف انتشاراً خلال عام 2018، إذاً تعرفي عليها وانتقي ما يعجبك على ذوق الأميرة الراحلة الخالدة بحب الناس وإعجابهم بها..

الأحمر والوردي والمنقط

إذا كنت من عاشقات اللون الأحمر الذي كانت تختاره الأميرة من خلال معاطفها، فإن هذا اللون سيكون طاغياً خلال عام 2018، إلى جانب موضة مزج اللون الأحمر مع البنفسجي الذي أعطى تناسقاً ساحراً انتبهت له الأميرة ديانا، وتميل الأميرة كذلك إلى الملابس المنطقة خاصةً ما تعلق بالسترات مثل البلوزات والقمصان التي بدأت تنتشر بشكل كبير في الوقت الحالي، ويضاف إلى ذلك موضة الفساتين بأزرار.

الحذاء الأبيض وأقراط الثريا

سيوفر في العام الجديد الجينز الأبيض الذي كانت تقبل عليه الأميرة ديانا خاصة بخصر عالي، ومن الإكسسوارات انتقت الأميرة الحسناء أقراط الثريا بلون أصفر أي أقراط الأذن الكبيرة، إلى جانب الحذاء الأبيض بكعب منخفض والذي يمكن أن تستعين به المرأة في المناسبات ويمنحها الكثير من الراحة، ومن خيارات الموضة التي سوف تعود بقوة هذا العام نذكر فستان أوف شولدر الذي ارتدته مؤخراً عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد.

ومن المنتظر أن ينتشر كل من البنطلون القطني الكروهات الذي يمنح المرأة الكثير من الراحة خلال العطل، وجينز الأمهات أي الجينز بخصر عالي وينسق مع حذاء من دون كعب وحزام بنفس لون الحذاء.