إطلالات تنبض بالجاذبية في مهرجان كان ونهى نبيل تتألق بالأزرق

مع افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي بالأمس، كانت العدسات وكذلك الأعين على موعد مع الشياكة والجاذبية التي تنبض بها إطلالات النجوم على السجادة الحمراء.

وقد حصلت النجمة الأمريكية جوليان مور على لقب “أفضل إطلالة”، حيث تألقت بفستان أحمر طويل مع بعض تفاصيل من الريش على الجانبين، وكانت هناك أيضا العديد من الاطلالات التي خطفت العقول والأنظار، منها مثلا إطلالة النجمة بينيلوب كروز والتي اختارت اللون الأسود ليرافقها على فستانها الطويل وهي تسير على السجادة الحمراء.

وكانت الكويتية نهى نبيل هي الأخرى على موعد مع الكاميرات عندما جذبت اليها الأنظار بفستان أزرق مطرز بالخرز المستوحى من الطراز العربي وهي تدوس بقدميها السجادة الحمراء.

واختارت النجمة المحبوبة كيت بلانشيت أيضا للون الأسود بقماش الدانتيل والشيفون لتبهر الحضور أيضا.

الأسود كان حاضرا بقوة وشاهد على أناقة النجمات لا سيما كريستين ستيورات وكذلك بينيلوبي كروز.

أما النجمة إلينا لينينا فقد واصلت ممارسة هوايتها بالظهور في الاطلالات الغريبة عندما ارتدت فستانا يشع بالقرون.