إطلالة أحلام في حفل لندن كارثية برأي نقاد الموضة والجمهور

رغم أنَّ الفستان الذي ارتدته المطربة أحلام في الحفل الذي أقامته مؤخراً في مدينة لندن، من تصميم دار “غوتشي”، غير أنه لم يسلم من تعليقات جمهور الموضة، الذي رأى أنه لم يكن لائقاً لأحلام أبداً، سواءاً من حيث اللون البنفسجي الذي يحاكي قشرة حبة البونبون، أو الشكل المزوّد بكشاكش كثيرة.

فما أن ظهرت الصور الأولى للمطربة أحلام، في الحفل الذي أقامته في لندن، حتى انهالات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً على “انستغرام”، حيث وجهت انتقادات لاذعة لإطلالتها، التي اعتبرت سيئة ومزعجة و”كارثية” من كافة النواحي.

معتبرين أن أشهر الماركات تقدم أحياناً أسوأ التصاميم، وما من داع لارتدائها لمجرد أنها موقّعة بإسم دار أزياء عالمية.

إطلالة احلام اعتبرتها الغالبية بأنها من أسوأ إطلالاتها على الإطلاق، فيما رأت قلة قليلة أن أحلام أنيقة مهما ارتدت، وأنَّ هذا الفستان يليق بها وبجسمها.