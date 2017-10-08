إطلالة ماكياج أمل علم الدين الواحدة ب 650 جنيه استرليني

يبدو أنه لا يمكنك تصور قيمة إطلالة واحدة للنجمة العالمية الشهيرة أمل علم الدين، لأنها باهظة الثمن حيث لا تقل عن 650 جنيه استرليني، وفضلت النجمة أن تكون معظمها من منتجات ماركة شارلوت تلبوري العالمية، التي تعرف بجودتها العالية وتميز نوعيتها.

أكدت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية خبراً مثيراً بخصوص نفقات أمل علم الدين زوجة النجم العالمي جورج كلوني بخصوص مستحضرات تجميلها، استناداً إلى تصريح شارلوت تيلبوري خبيرة التجميل الخاصة بالمحامية أمل كلوني، حيث كشفت عن قيمة تكلفة ماكياج أمل كلوني في إطلالتها خلال مهرجان البندقية السينمائي، ولم تخف في نفس المقام أنها أنفقت أكثر من 650 جنيه استرليني لمنتجات ماركة تشارلوت تلبوري.

علماً أن قائمة مواد التجميل ضمت الكريم المرطب وكريم مقاوم لعلامات الشيخوخة، بالإضافة إلى ماسكارا وكحل للعينين،إلى جانب كريم الأساس والكونسيلر ومثبت الماكياج وأحمر الشفاه وبودرة للخدود، حتى تحظى بإطلالة جذابة وجميلة.

يذكر أن أمل وزوجها النجم جورج كلوني كان قد رزقا بتوأمهما شهر يونيو الماضي، وقضيا العطلة الصيفية بإيطاليا، وينويان الاستقرار بالولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنهما يملكان قصراً بلندن.