كيلي رولاند بإطلالة تخطف الأنظار في حفل Instyle Awards

ظهرت النجمة كيلي رولاند Kelly Rowland في الحفل السنوي الثالث لتوزيع جوائز إن ستايل 3rd Annual InStyle Awards بإطلالة مميزة جداً من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج شقرا.

المغنية والممثلة الأميركية كيلي رولاند اختارت الظهور بفستان أبيض قصير من مجموعة المصمم جورج شقرا لموسم صيف 2017. والفستان مصنوع من عدة خامات، حيث برز الغيبور في الجزء العلوي، وخامة ماش التول من الجزء السفلي، وقماش الباييت الكبير مع التول في القسم السفلي.

وقد اضافت الفنانة لمسة خاصة على إطلالتها بانتعالها لحذاء طويل Boots أحمر اللون، مدبب من المقدمة.