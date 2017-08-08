إطلالة نانسي عجرم في قبرص تفتقد الإبهار

ظهرت النجمة نانسي عجرم خلال حفلها في جزيرة قبرص، ليل السبت الماضي، بإطلالة كلاسيكية أنيقة، فارتدت فستاناً طويلأ، باللون الأخضر الزمردي الغامق. فماذا قال نقّاد الموضة عن الإطلالة؟

اعتبر نقّاد الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما “انستغرام”، بأنَّ فستان نانسي عجرم جميل والإطلالة ككل جيدة، لكنها باتت مكررة، ولا يوجد فيها أي شيء من التجدد أو التميز، لدرجة أنَّ من يشاهدها يشعر بأن الفستان قد ارتدته في حفلات سابقة.

ورأوا أن نانسي تبقى أسيرة مجموعة من الألوان، هي الأسود، والأبيض، والألوان الداكنة، وأنَّ عنصر الابهار والمفاجأة لم يعد موجوداً في إطلالاتها.

وفي المقابل، أشادوا بتسريحة شعرها التي تميزت بلمسة أنثوية جديدة.

نانسي عجرم غنّت كنسمة صيف عليلة، وسحرت جمهورها برقتها في فندق “ميريت رويال” في قبرص.