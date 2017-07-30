نقّاد الموضة ينتقدون إطلالة نانسي عجرم في مهرجان الأرز

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ظهرت الفنانة نانسي عجرم، ليلة السبت في 29 يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجانات الأرز الدولية، شمال لبنان بإطلالة لاقت، كما غيرها من الإطلالات، انتقادات واسعة بعضها سلبي والآخر إيجابي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

أطلّت نانسي عجرم بفستان قصير، بأكمام طويلة، أخضر اللون، من تصميم العالمي إيلي صعب.

الفستان جميل وأنيق جداً، لكنه لم يكن ملائماً لشخصية وشكل جسم نانسي كما رأى البعض، حيث بدت فيه نحيفة للغاية في الجزء السفلي، وعريضة في الجزء العلوي.

وقد علّق البعض على لون الفستان المشابه للون الأرزة اللبنانية، معتبرين أنه لا داعي لاختيار اللون الأخضر التقليدي من أجل المشاركة بمهرجان الأرز، فإنَّ هذا الأمر يعتبر نوعاً من “الكلاسيكية” الرتيبة.

لكن تسريحة شعر نانسي حظيت باعجاب بالغ من المتابعين، كما مكياجها، خصوصاً وأنها المرة الأولى التي تظهر فيها بهذا اللوك الذي بدا عليها مميزاً.

هل توافقون نقّاد الموضة حول إطلالة نانسي عجرم؟