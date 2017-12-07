خطوات ماكياج نوال الزغبي لإطلالة عيون آسرة

تمكنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من اقتناص لقب النجمة الذهبية بفضل تألقها ونجاحها المستمر منذ عقدين كاملين من الزمن، من خلال فنها وكذلك إطلالتها الذهبية، التي تثير إعجاب العديد من النساء في العالم العربي، وإذا كنت من المهتمات بإطلالة عيونها الآسرة، نقدم لك سر خطوات ماكياجها بشكل واضح وبسيط.

تفضل نوال الزغبي اختيار ظلال عيون بلون ترابي وأحمر شفاه النيود الترابي، وهذا ما يكشف انجذابها للون الترابي بشكل واضح، وتحرص بالموازاة مع ذلك على أن تطل بشكل يومي بتدرجات ظلال العيون على جفن العين الثابت وتحت الجفن السفلي، بهدف توسيع فتحة عينها وذلك ما يمنحها الكثير من الإشراق والسحر الجذاب، وإلى جانب ذلك تحرص على تثبيت تدرج البيج الفاتح على جفن العين المتحرك.

تستغني نوال الزغبي عن القلم الأسود، وتستعمل ماسكارا على الرموش العلوية والسفلية بشكل ثابت.

تضع الفنانة Highlighter على زوايا العينين الداخلية، وهذا ما يساعد على توسيع فتحة العين ويمنحها الكثير من الجمال.

وتلجأ النجمة إلى حيلة استعمال قلم بيج داخل العين بشكل مستمر، بهدف توسيع فتحتهما ولتظهر لونهما العسلي الساحر بشكل جيد.