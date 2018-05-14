طريقة إعداد شوربة الفول السوداني التايلندية

تبدو وصفة جديدة وغريبة نوعاً ما، لكن إذا رغبت في التغيير لا تترددي في تحضيرها لأن مذاقها لذيذ لن تنسِ طعمه أبداً.

شوربة الفول السوداني التايلندية

المقادير:

1 بصلة كبيرة مفرومة.

⅓ كوب كرفس مقطع إلى قطع صغيرة.

⅓ كوب جزر مقطع إلى قطع صغيرة.

3 ملاعق كبيرة فلفل أحمر حلو مقطع إلى قطع صغيرة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة بشر الليمون.

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر باودر حار.

1 كوب مرق دجاج.

½ 1 كوب حليب جوز هند.

½ كوب زبدة الفول السوداني.

2 ملاعق كبيرة صوص الصويا.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

طريقة التحضير:

قومي بتذويب الزبدة على نار متوسطة واسكبي عليها البصل ثم اتركيه حتى يصبح لونه ذهبياً ويذبل، بعد ذلك ضعي كل من الكرفس والجزر والفلفل الأحمر، مع الاستمرار في تقليب هذا الخليط لمدة 5 دقائق.

قومي بإضافة بشر الليمون والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود مع التقليب لمدة دقيقة.

اشرعي عقب ذلك في سكب مرق الدجاج وحليب جوز الهند والصويا صوص مع ضرورة التقليب الجيد، وبعد هذه المرحلة اسكبي تدريجياً زبدة الفول السوداني مع عدم التوقف عن التقليب حتى تغلي الشوربة جيداً.

عند تقديمك الشوربة زينيها بالبصل الأخضر والفول السوداني.