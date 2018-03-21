ليس سهلاً أن يقبل الطفل على تناول دوائه، من دون أن يحدث بعض الامتعاض مصحوباً بسلوكيات تنم عن رفضه الشديد والتمرد على أمه، وحتى يتجنب تذوق هذا الدواء، ولاشك أن هذا الرفض يثير عصبية الأم وقلقها، في ظل معاناتها كلما حان موعد تناول الدواء، الذي وصفه الطبيب حتى يشفى الطفل المريض.

ولتسهيل مهمة منح الدواء للطفل.. نقدم لك خطوات وبعض حيل تساعد في إقناع الطفل تناول الدواء من دون عناء..

– تجنبي اتباع منطق القوة وإجبار الطفل على تناول دوائه تحت طائلة التهديد والوعيد بعقابه، خاصة إذا كان الدواء بمذاق مر.

– من الأفضل الاستعانة بقطارة، لتسهيل مهمة منح الدواء للطفل وبالجرعة المحددة ومن دون أي زيادة.

– من الأفضل حمل الطفل بين يدي أمه، وبعد ذلك يوضع طرف القطارة داخل فم الطفل بخطوات بطيئة.

– يستحسن توجيه فتحة القطارة إلى تجويف الخد، بهدف منع استثارة رد الفعل الذي يؤدي إلى تقيؤ الطفل، وبالتالي التقليل من مرور الدواء على براعم التذوق في اللسان، علماً أنه لن يشعر من خلالها الطفل بالمذاق المر للدواء.

– من الضروري التخلي عن استعمال القوة والسرعة في منح الطفل دوائه، وتحتاج الأم إلى الرفق والتأني لتنجح العملية.

– يمكن اللجوء إلى حيلة منح الطفل القليل من العصير مباشرة بعد تناول الدواء، للتخلص من الطعم المر للدواء.

– ومن الطرق الفعالة لتناول الطفل الدواء، طلب مساعدة الزوج لفتح أنف الطفل، وينتج عن هذه العملية فتح فمه بشكل تلقائي، ويمكنك أن تمنحيه الدواء بسهولة.