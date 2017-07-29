السر وراء إلغاء حفل لطيفة وراغب علامة في مهرجان صفاقس التونسي

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نفت إدارة مهرجان صفاقس التونسي أن تكون قد ارتبطت بأي عقد رسمي مع كل من الفنانة التونسية “لطيفة” واللبناني “راغب علامة”، قبل الإعلان رسمياً عن عدم مشاركتهما ضمن فعاليات الدورة الــ 39 من المهرجان.

وكشف “خليل قطاطة” المسؤول الإعلامي لمهرجان صفاقس، أن المؤتمر الصحفي الذي انعقد لتسليط الضوء على برنامج هذه الدورة يوثق أن عرضي “لطيفة” و”علامة” كانا قيد التفاوض لا أكثر، وأنه لم يعلن عن اسميهما ضمن اللائحة النهائية للمهرجان.

وأشار “قطاطة” في تصريح صحفي أن الوضع المالي للمهرجان لم يسمح بالمغامرة وجلب أسماء فنية كبيرة، خاصة وأن القيمة المالية لحضور الفنانة “لطيفة” أو “راغب علامة” قد تعادل نصف ميزانية المهرجان ككل، مضيفاً أنه بالرغم من وزنهما الفني إلا أنهما لن يضمنا مداخيل كبيرة للإدارة مستدلاً بحفلي الفنانتين “شيرين عبد الوهاب” و”نجوى كرم” خلال مشاركتهما في الدورة الماضية، حين امتلأت جنبات المسرح عن آخرها دون أن تبلغ مداخيل الحفلين قيمة توازي الميزانية التي تكبدها المهرجان مقابل التعاقد معهما.

يذكر أن الفنانة “لطيفة العرفاوي” الشهيرة بــ “لطيفة التونسية” قد سبق وأكدت أنها مستعدة للتعامل مع مهرجانات تونس معاملة خاصة، دون أن تتشبث بأجرها الحقيقي، وأن رغبتها في لقاء جمهورها ببلدها تتجاوز أي رقم مالي، حسب قولها.