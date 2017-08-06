في أول حفل له بتونس.. إلهام المدفعي يمتع الجمهور في مهرجان الحمامات

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أمام جمهور غفير، نجح الفنان العراقي “إلهام المدفعي” في أول لقاء له مع الجمهور التونسي، ضمن فعاليات الدورة الــ 53 من مهرجانات الحمامات الدولي.

واستمتع الحضور بروائع “المدفعي” وأغانيه التي تحمل لوناً مختلفاً تميز به دوناً عن غيره، فأبدع في أغانيه: “الله عليك”، “بنت الشلبية”، “مالي شغل في السوق”، “خطار”، وغيرها من أغانيه الشهيرة حيث لاقت إقبالاً من الجمهور الذي حضر ومنه من تعرف لأول مرة على فنه، وبالرغم من ضعف الجانب التقني للمسرح الذي أضعف الصوت كما عبر عن ذلك الجمهور عقب الحفل، إلا أن التفاعل كان كبيراً.

وفي تصريح له كشف “المدفعي” أن غيابه عن مهرجانات تونس، يعود بالأساس إلى حضوره وتواجده الدائم خلال عطل الصيف بحفلات ومهرجانات لبنان والأردن، وأن تجربته الأولى في تونس وحب الجمهور له شجعه لإعادة التجربة مرة أخرى متى طلب منه ذلك.