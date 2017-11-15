إلهام شاهين تستعين بالأحاديث النبوية والإنجيل للدفاع عن شيرين

في الوقت الذي يقف فيه الجمهور المصري ضد التصرف الذي صدر من شيرين عبد الوهاب، تبارت بعض النجمات للدفاع عنها بشدة. فقد غردت الفنانة أنغام قائلة “بنت مصر اعتذرت وكفاية كده.”

أما غادة عبد الرازق فقد نشرت صورة من بيان الاعتذار الذي أصدرته شيرين وعلقت بالقول ” فنانة جميلة ومحترمة وكلنا عارفين إنك بتحبي مصر زي النفس اللي بيطلع من قلبك اقسم بالله…… ربنا يبعد عنك كل شر ومصدقينك حبيبتي.”

أما الفنانة إلهام شاهين فقد قامت بنشر صورة للمطربة شيرين وكتبت بجوارها “شيرين قدمت للجمهور فن جميل، والاعتراف بالخطأ الغير مقصود والاعتذار عنه شئ محترم جداً.

ياريت كل الناس تتعلم ثقافة الاعتذار لما تخطئ. وياريت اللي عايز ينتقد أي خطأ ينتقده بأسلوب مهذب ومحترم، ليس بالتجريح والإهانة.

الرسول الكريم (ص) قال “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”. كل البشر خطائين ومن منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.”

هكذا وظفت إلهام شاهين الأحاديث النبوية والإنجيل للدفاع عن شيرين في محنتها.