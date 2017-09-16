إلهام شاهين غاضبة بالرغم من تكريمها بالمغرب

منحت إدارة مهرجان السينما الإفريقية الذي يختتم اليوم بمدينة خريبكة (وسط المغرب)، درع التكريم للفنانة “إلهام شاهين” التي تشارك في المهرجان بفيلم “يوم للستات”، وهو العمل الذي أنتجته وقامت ببطولته إلى جانب الفنانة “نيللي كريم”، “محمود حميدة”، “فاروق الفيشاوي”، “أحمد الفيشاوي”، “ناهد السباعي” و”هالة صدقي” وهو من تأليف “هناء عطية”، وإخراج “كاملة أبو ذكرى” التي ترافق “إلهام شاهين” بالمغرب خلال هذه الفترة.

وكان افتتاح المهرجان الذي يحتفل بالذكرى الــ 40 لتأسيسه، قد عرف، أيضاً، تكريم الناقد السينمائي المصري الراحل “سمير فريد” الذي يعد من أوائل النقاد السينمائيين على المستوى العربي.

وبالرغم من تصريحاتها السابقة التي كشفت من خلالها أنه “لا يهمها نجاح الفيلم تجارياً“، إلا أنها وخلال تواجدها بالمغرب، عبرت الفنانة “إلهام شاهين” عن غضبها الشديد بعد تزامن مشاركة فيلمها “يوم للستات” في المسابقة الكبرى للمهرجان مع تسريبه على موقع اليوتيوب بجودة عالية، وهي المشكلة التي بات يعاني منها المنتجين بشكل كبير، حيث تتسبب في خسائر مالية كبيرة.

ويبدو أن “شاهين” متذمرة من عملية القرصنة بشكل عام، وليس فقط بسبب تسريب فيلمها والخسائر التي ستتكبدها بسبب ذلك، خاصة وأن فيلم “يوم للستات” قد حقق إيرادات كبيرة، فاقت أكثر من 631 ألف جنيه مصري خلال 10 أيام فقط من طرحه بدور العرض شهر ديسمبر 2016، مما يعني أن عائدات الفيلم قد فاقت كلفة إنتاجه بعد أن تم عرضه بالعديد من دور السينما في مصر وبعض البلدان العربية.