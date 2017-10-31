بالصور إليسا تحتفل بعيد ميلادها ال44 مع الوسيم”ناجي خضر”

عادت مجدداً التوقعات وانتشرت الشائعات بخصوص هوية حبيب النجمة العربية إليسا الذي مازال اسمه مجهولاً، حيث ربط العديد من الإعلاميين وبعض المعجبين المتابعين لجميع تفاصيل حياة إليسا الفنية والشخصية، بين الوسيم “ناجي خضر” الرجل الذي سحر الفنانة وسرق قلبها وتعيش معه قصة حب، ينتظر أن تتوج بالزواج نظراً لجدية العلاقة.

أثير مجددا خبراً لم يتبين بعد صحته، مفاده أن المطربة اللبنانية إليسا احتفت بعيد ميلادها ال44 بحضور أصدقائها وحبيبها، الذي مازالت تفضل أن يكون بعيداً عن فضول الإعلام، وعقب هذه الاحتفالات انتشرت لهما صورة تعكس وجود علاقة حميمية مقربة لم تتضح إن كانت صداقة أم علاقة غرامية، وعلى اعتبار أن ملكة الإحساس لم تخف خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان” أنها تعيش قصة حب مع شخص غير معروف على الصعيد الإعلامي، ومن الممكن أن تتوج علاقتهما العاطفية بالارتباط الرسمي

وما زاد شكوك المعجبين حول هوية الحبيب المجهول، أن المطربة إليسا كانت قد غنت للوسيم ناجي خضر في عيد ميلاد مصمم الأزياء إيلي صعب، لذا تحوم اليوم الشكوك القوية حول طبيعة العلاقة التي تربطهما بفعل تواجدهما معاً في عيد ميلادها، وهناك من بدا مقتنعاً أنه فارس أحلامها، وعندما يتفقان على كل كبيرة وصغيرة ستعلن عن خطوبتها منه.

وبالفعل تحقق حلم إليسا التي كانت معجبة ببرنامج “ذا فويس” بالتواجد ضمن لجنة التحكيم، إلى جانب الثلاثي أحلام وعاصي الحلاني ومحمد حماقي، وينتظر الشروع في بث برنامج اكتشاف المواهب يوم 2 ديسمبر المقبل.