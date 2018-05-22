إليسا ترد على كل من حاول الإساءة إليها بعد انتشار فيديو مهرجان كان

بعد حادثة الفيديو المتداول عن النجمة اللبنانية إليسا في مهرجان كان، والتي قيل فيه أن الصحافة تجاهلتها، بالرغم من أنها تألقت كثيرا بإطلالتها الجميلة بفستان وردي من توقيع إيلي صعب، وسرعان ما انتشر الفيديو وتهاطلت عليه التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خرجت النجمة إليسا عن صمتها وحاولت وضع الحروف على النقاط، محاولة تجاهل كل من حاول الإساءة إليها، بطريقتها الخاصة.

حاولت النجمة إليسا الرد على بعض منتقديها الذين استغلوا حادثة فيديو مهرجان كان للتقليل من شأنها، من خلال نشر أقوال مأثورة، حيث انتقت قولا يحمل الكثير من الحكم: “لا تخسر قيمتك بكلمة، ولا تفقد احترامك بزلة، ولا تجعل همك في الدنيا هو حب الناس لك، فالناس قلوبهم متقلبة قد تحبك اليوم وتكرهك غداً”.

وعقب ذلك قامت إليسا بنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حكمة للأديب العالمي نجيب محفوظ قال فيها: “أحيانا يكون أقوى انجازاتك بالحياة هو أنك مازالت بقواك العقلية، ومازالت تتعامل بأخلاق مع أنك محاط بكمية لا تحصى من الحمقى”.

وهناك من اعتبر أن ما قامت بنشره إليسا يعد ردا غير مباشرعلى كل من حاول السخرية منها، بعد مشاركتها في مهرجان لكن سيرها على السجادة الحمراء لم يجذب الصحافيين والمصورين حيث لم تلتقط لها الصور، وخرج منتقدو إليسا مغتنمين فرصة الحادثة لمهاجمتها، بينما أنصفها محبوها وبرروا ما حدث بأن الإعلام يسلط الضوء أكثر على نجوم هوليوود.