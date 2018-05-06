إليسا تغني تتر مسلسل “ضد مجهول”

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا عن غنائها تتر مسلسل “ضد مجهول”، الذى تقوم ببطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، وليست المرة الأولى التي تغني فيها إليسا تتر مسلسل تخوض بطولته غادة عبد الرازق، وكشفت إليسا عن هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قامت النجمة إليسا بنشر “بوست” جديد على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أكدت فيه غناء تتر مسلسل “ضد مجهول”، الذي تشارك في بطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق.

حيث كتبت المطربة اللبنانية إليسا كاشفة عن الخبر: “من قال إننى لن أكون معك هذا العام فى رمضان، خلال أيام قليلة ستستمعون للأغنية الجديدة الخاصة بالمسلسل الجديد لعزيزتى غادة عبد الرازق..”.

يذكر أنه كانت إليسا قد تعاونت في السابق مع غادة عبد الرازق في مسلسل يحمل عنوان “مع سبق الإصرار” عام 2012، علما أن غادة تتقمص في المسلسل الرمضاني الدرامي “ضد مجهول”، دور”ندى” موظفة بنك ظروفها الاجتماعية متوسطة، علما انها متزوجة وام لبنت واحدة، لكن سرعان ما تحاصرها المشاكل مع زوجها بسبب ظروف عملها، فتنفصل عنه ويقوم بحرمانها من فلذة كبدها وتتطور الأوضاع في مشاهد تحمل الكثير من الاثارة والتشويق وكذا حدوث المفاجآت، ويشارك في بطولة مسلسل “ضد مجهول” إلى جانب غادة عبد الرازق، كل من دياب وأحمد سعيد عبد الغنى وحنان مطاوع وفراس سعيد ورانيا منصور، وإلى جانب كل من روجينا ومحمد دسوقى وهلا السعيد، علما أنه كتب قصة المسلسل أيمن سلامة ويخرجه طارق رفعت.