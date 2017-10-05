إنجي المقدم: لا مثيل لسعاد حسني وأحلم بالعمل في السينما الأمريكية

قالت الفنانة “إنجي المقدم” إنه لا فرق بين ممثل السينما وممثل التلفزيون، بالرغم من جمالية السينما و”حلاوتها” على حد وصفها، وكشفت في لقاء صحفي على هامش مشاركتها بمهرجان الجونة السينمائي الذي نظم مؤخراً، إن الممثل قادر على إثبات أدائه أينما وجد، وأنها بانتظار فرصتها في السينما التي تظل حلماً بالنسبة لها.

وأردفت “إنجي” في ذات اللقاء، أنها من عشاق السينما ولكن: “لم يساعدني الحظ للمشاركة في عمل سينمائي مهم، ولم أتوصل بأي عرض يناسب طموحاتي في هذا المجال، أو على الأقل شكل الفيلم الذي أحلم به، وهو أن يكون فيلماً ملهماً ومبهجاً ومؤثراً وفيه رسالة مهمة، و لا زلت بانتظار دور يحقق طموحاتي التي لا تتوقف عند هذا الحد، بل أحلم باختراق السينما الأمريكية.. يا ريت.”

وعن مثلها الأعلى في التمثيل، قالت “إنجي” إنها معجبة ومذهولة بأداء الفنانة “سعاد حسني”، وتابعت: “لحد الآن لم أشاهد فنانة بنفس كاريزما السندريلة، بعيداً عن الجمال والموهبة، لديها طاقة وصوت وشكل مختلف تماماً عن الجميع، فهي لا تشبه أحداً ولا مثيل لها.”