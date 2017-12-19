بعد 16 عاما من الزواج….. إنريكي إجلاسيوس يرزق بتوأم

أكد موقع TMZ الاخباري أن المطرب الشهير إنريكي إجلاسيوس (42 سنة) وزوجته لاعبة التنس المعتزلة آنا كرينكوفا (36 عاما) قد رزقا بتوأم في نهاية الاسبوع الماضي.

وذكر الموقع أن الزوجة ترقد حاليا بصحة جيدة في أحد المستشفيات الشهيرة بمدينة ميامي بعد الولادة.

وقد حامت العديد من الاشاعات حول علاقة الثنائي وادعاء البعض بأنهما لم يتزوجا، لكن تجمعهما علاقة عاطفية.

وعلى إثر ذلك ظهرت آنا في عام 2012 لتؤكد زواجها من أجلاسيوس وذلك من خلال كليب Escape الشهير.

لم تتوقف الاشاعات حول الزوجين وخاصة عندما نشرت آنا لصورة تجمعها هي وزوجها وأخيه في عام 2016 مما اضطر انريكي للخروج عن صمته وأجاب بكل شفافية عن أسئلة E!News .

وقد أوضح خلال هذه المقابلة تفاصيل العلاقة. وعندما سئل أجلاسيوس عن الزواج مرارا وتكرارا ابتسم وقال “لا ندري ماذا يخبئ لنا المستقبل وربما الماضي هههههههه”.

وهنا يضحك لأن الزواج قد تم في الماضي لكن هناك إصرار من قبل مصدري الاشاعات على أنه لم يحدث. على العموم فقد اختار الزوجين اسمي نيكولاس و لوسي كأسماء لتوأمهما.