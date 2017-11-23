إيمان البحر درويش في العناية المركزة والسبب… هاني شاكر!!

هذا ليس عنوان فيلم أو مسلسل بل حقيقة، فحفيد سيد درويش يرقد في المستشفى نتيجة إصابته بنزيف في الدماغ بسبب الضغوط التي مورست ضده من الفنان هاني شاكر ووزارة الثقافة كما ذكر بيان صادر عن عائلته ونُشر على أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن درويش ناشط جداً على السوشيل ميديا، ويكتب آراءه في مختلف القضايا، وخصوصاً فيما يتعلق بالأزمة مع نقابة الموسيقيين ورئيسها الفنان هاني شاكر. وقد كتب منذ أيام مهدداً بوضع الفاسدين خلف القضبان في هذا المنشور، ومتهماً شاكر بالتستر على الفساد:

( شيء مثير للشفقة والسخرية. هل يعقل أن يكون هناك أحكام قضائية نهائية وأحكام واجبة النفاذ لإلغاء انتخابات هذا المجلس والنقيب الحالي وعودتي نقيباً للموسيقيين ويدّعي هؤلاء الفاسدون الذين تتركهم الدولة يفعلون ما يشاؤون في الموسيقيين الغلابة وأنا لست منهم لأَنِّي قادر على وضعهم بإذن الله خلف القضبان في القريب العاجل… طالما وصل الوضع الى هذا الكذب والافتراء الذي يروج له بعض الصحف التي تعلم جيداً أن أحكام القضاء الاداري واجبة النفاذ وأن القضاء قد بت في انتخابات هذا المجلس وهذا النقيب الذي لم يعد نقيباً ويتستر على الفساد الموجود داخل النقابة ويقدم المستندات التي تبرئ الفاسدين والذي كان من المتوقع ان يتم سجنهم بتهمة التزوير والرشوة. أعتقد أنه قد آن الأوان لفضح كل من يتستر على هذا الفساد مهما علا قدره ومكانته ولن يستطيع أحد منعي من الغناء وخاصة أن جميع قرارات هذا المجلس والنقيب هي والعدم سواء وليس لها أي قيمة قانوناً وهذا بلاغ لكل موسيقيي مصر …).

*وكان الفنان إيمان البحر قد نشر صورة الحكم الصادر ضد النقابة ووزير الثقافة، مرفقة بهذا البيان:

(إلى كل شريف من الإعلام المرئي والمسموع والمقروء …

هذا الحكم الذي يلغي انتخابات هذا المجلس والنقيب الحالي الفنان هاني شاكر وذلك بنصه القانوني كما هو ثابت في الصورة المرفقة ” المخالفة الجسيمة للقانون الذي يصل به لدرجة الانعدام “ …وليس البطلان مما يثبت للجميع أن وزير الثقافة الحالي الذي يسيء للدولة بعدم احترام القانون رغم احترام الوزارة وكافة الوزراء السابقين لكافة الأحكام القضائية الواجبة النفاذ ويترك هذا الفساد الذي سيُسأل عنه غداً أمام النيابة العامة في كل ما تنشره هذه النقابة من أكاذيب …والمادة (١٢٣) من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والغرامة والعزل من المنصب لكل من لا يحترم احكام القضاء )!

*من ناحية أُخرى كان درويش قد علّق على منع الفنانة شيرين من الغناء بالقول: (الغرور نهايته معروفه. قلتها مراراً وتكراراً إن الغرور والوقاحة نهايتهما حتمية ومعروفة، وللأسف الشديد أن قرار هذا المجلس والنقيب بوقفها عن الغناء لا قيمة له لأن قرارات هذا المجلس باطلة وفِي حكم العدم منذ صدور حكم القضاء الإداري في شهر مايو ٢٠١٦ الذي ألغى انتخابات المجلس والنقيب ووصف هذا القرار لمخالفته الجسيمة للقانون بالانعدام وليس بالبطلان فقط . فرغم أنها تستحق اكثر من قرار الوقف الذي اصدرته النقابة إلا إن هذا القرار باطل وفِي حكم العدم قانوناً )!

*نص بيان إصابة الفنان إيمان البحر درويش بنزيف في الدماغ، كما نُشر على حسابه في موقع فايسبوك:

(هاني شاكر ووزير الثقافة يفشلان في منع الفنان إيمان البحر درويش من الغناء ويتسببان بإصابته بنزيف في المخ نتيجة نشراكاذيب أنه مهدد بالسجن في حال قيامه بالغناء في حفل نادي النصر ورغم أنه قد قام بالغناء متحدياً هذه الاكاذيب وحقق نجاحاً باهراً واستقبالاً من الجمهور منقطع النظير الخميس الماضي إلا إن تواطؤ وزير الثقافة والفنان هاني شاكر مع بعض الفاسدين في نقابة المهن الموسيقية والمصنفات في مخالفة القانون وعدم احترام احكام القضاء الواجبة النفاذ ونشر الاكاذيب أنه مهدد بالسجن ومشطوب من النقابة رغم صدور أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا بأحقيته بمنصب النقيب رغم أنه مهندس في انتخابات النقابة التي فاز بها باكتساح وإلغاء انتخابات الفنان هاني شاكر منذ مايو الماضي ٢٠١٦ إلا إن الوزير قد حاول بالاتفاق مع الفنان هاني شكر منع الفنان ايمان البحر درويش من الغناء وكعادة الفنان ايمان البحر درويش في التحدي ومحاربة الفساد فقد صعد الى المسرح وغنى في حفل نادي النصر الخميس الماضي ولم يستطع أحد أن يمنعه من الغناء كما أشاعوا لانه لديه من الأحكام القضائية ما هو كفيل بسجنهم وعزلهم من مناصبهم بناء على نص المادة ١٢٣ عقوبات فضلاً عن مطالبتهم بتعويضات قدرها ١٠ مليون جنيه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة نشر أكاذيب بعيدة كل البعد عن الحقيقة تسببت في نزف في شريان في المخ أدى الى دخوله العناية المركزة)!!!

نتمنى الشفاء العاجل للفنان إيمان البحر درويش.