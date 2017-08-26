إيمان الشميطي ترد على منتقديها لتركها الحجاب: “ياه لو الواحد يخليه في حاله”

جدل كبير واكب نشر خريجة برنامج المواهب Arabs Got Talent في موسمه الخامس، المغربية “إيمان الشميطي” لصورها بلوك جديد، حيث وجهت لها انتقادات بلغت “لهجة حادة” بسبب ما وصفوه بــ “نزعها الحجاب وتخليها عن الحشمة والوقار”، وهي التعليقات التي دفعت “الشميطي” إلى الرد بطريقة عكست حجم انزعاجها من الانتقادات الجارحة والحرجة والتي اعتبرتها تدخلاً صريحاً في خصوصيتها، حيث نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): “مش هوضح حاجة ومش هتكلم كتير بس عاوزة حد بس يشرحلي يعني إيه حجاب؟ ومن إمتى التيربون بقا حجاب، أحترم آرائكم وأقدرها لكن لو سمحتو كونو لطفاء وياااااااااه لو الواحد يخليه ف حاله.”

وكانت مشاركة “الشميطي” في برنامج المواهب Arabs Got Talent، قد أبهرت لجنة التحكيم، حيث كانت أول من حصل على الباز الذهبي في البرنامج، إضافة إلى وصولها المرحلة النهائية وبالرغم من فشلها في حصد اللقب إلا أنها حققت شعبية كبيرة ولازالت تحظى باهتمام الجمهور المتابع لها، كما شاركت مؤخراً الفنانة “شيرين عبد الوهاب” الغناء على مسرح مهرجان إفران بالمغرب.