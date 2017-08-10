لا صحة لشائعات عدم تقديمها للبرنامج….إيميه صياح تنضم لأسرة “ذا فويس”

تتردد هذه الأيام مقدمة برنامج “ذا فويس” إيميه صياح بطبعتيه الخاصة بالشباب وكذلك الأطفال على استوديوهات “أم.بي.سي”، وتأكد أنها اجتمعت مؤخراً مع إدارة المحطة والفريق المشرف على برنامج اكتشاف المواهب “The Voice” استعداداً لتقديمه مجدداً، وبذلك تم نفي خبر عدم عودتها، بعد أن ذهبت الشائعات إلى استبدال المذيعة إيميه بأخرى والاستعانة بمذيع شاب من أجل مساعدتها في تقديم البرنامج.

ومن ذلك يتضح أن إدارة البرنامج جددت الثقة في “إيميه”، حيث تعكف في الوقت الحالي على مواصلة تفاوضها مع نجوم الموسم الأول بخصوص الطبعة الخاصة بالأطفال ويتعلق الأمر بكل من كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني، من أجل العودة إلى كراسي لجنة التحكيم، وعلى ضوء مصادر مقربة من محيط البرنامج ، فإن ورشة العمل انطلقت في تحضير الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب “The Voice Kids” الذي ستقدمه إيميه صياح.

الجدير بالإشارة فإن ما تمت إشاعته حول إمكانية التحاق الفنانة اللبنانية إليسا ببرنامج “ذا فويس” في طبعته الخاصة بالكبار، جعل إحدى المعجبات تطرح عليها سؤالاً حول صحة تواجدها في لجنة تحكيم هذا البرنامج من عدمه، فردت عليها إليسا بعفوية وصدق: “I hope and I wish ” أي فيما معناه: ” آمل وأتمنى”، علماً أن مجموعة قنوات “أم.بي.سي” مازالت تفاوض الفنانين الأربعة، وبعد تأكيد مشاركة عاصي الحلاني وعودة كاظم الساهر عن قراره، يبدو أن المهمة ليست صعبة حتى تعود لجنة التحكيم السابقة بأعضائها الأربعة..لكن عنصر المفاجأة يبقى محتملاً في اللحظات الأخيرة ويقلب كل شيء.