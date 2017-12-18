إيمي تتشاجر مع حسن الرداد عند تأخره عن المنزل

نفى النجم المصري الشاب حسن الرداد، كل ما روج حول وجود خلاف بينه وبين والدة زوجته دلال عبد العزيز، على خلفية اعتذاره عن المشاركة في فيلم “كارما”، معترفاً في برنامج “أبلة فاهيتا” بأنها لديها مكانة خاصة في قلبه، وأرجع عدم التواجد في هذا العمل السينمائي، كونه تعاقد على خوض البطولة المطلقة في أحد الأفلام ويتطلب منه ذلك الكثير من التفرغ.

مازال حسن الرداد يكن حباً كبيراً لزوجته الممثلة إيمي سمير غانم، وظهر ذلك جلياً خلال اعترافاته في برنامج “أبلة فاهيتا” عندما حل ضيفاً، حيث في كل مرة يجيب فيها عن الأسئلة كان يفضل زوجته على والدته، من بينها دخولها غرفته من دون استئذان، وصراخها عليه عندما يتأخر في العودة إلى المنزل وشجارها معه بسبب ذلك، وما إلى غير ذلك من التفاصيل التي يشترك فيها الزوجين.

ولم يخف حسن الرداد بأنه مازال يسكن في شقة والدته، لأنه لم ينه بعد تجهيز شقته، وبعد أن شعر الرداد بأنه أحرج إيمي بحديثه الصريح عنها عندما قال بأنها تتشاجر معه لدى تأخره في العودة إلى المنزل، فاجأها بوضع قبلة على خدها على الهواء، وكانت هذه القبلة سبباً في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يكن أحد يتوقع أن يقدم حسن الرداد على تقبيل زوجته أمام الجمهور، لأنها كانت متواجدة معه في الأستديو.