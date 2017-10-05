رغم التكتم الشديد…..إيمي سمير غانم تضع مولودها خلال أسابيع

يتوقع أن تضع الفنانة إيمي سمير غانم حملها الأول من زوجها الفنان حسن الرداد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المصرية، ويرتقب أن تشارك زوجها في مسلسل درامي لرمضان 2018، علماً أنها لم تشارك في أي عمل فني طيلة عام 2017، نزولاً عند رغبة والدتها دلال عبد العزيز أي خوفاً أن تطالها عين الحسد، فهي مازالت وزوجها تخفي خبر حملها، حتى مع اقتراب موعد وضعها لمولودها الذي لم يعرف جنسه.

يبدو أن عودة إيمي سمير غانم إلى فنها منتظرة خلال نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير، أي بعد وضع حملها وتماثلها إلى الشفاء، ويرجح أن تقاسم زوجها البطولة في مسلسل “وزة وبطة”، الذي قد يغير عنوانه، لأنها متحمسة لخوض البطولة فيه إلى جانب زوجها الذي استبعد عدة أسماء تم اقتراحهن كبطلات ليقفن أمامه في هذا العمل، وفضل حسن الرداد تأجيل تصوير هذا المسلسل، حيث يعكف حالياً على تصوير مشاهد فيلمه “عقدة الخواجة”.

دون شك فإن الجمهور العربي تعود على إخفاء الرداد وزوجته أي جديد في حياتهما الأسرية بداية بعلاقة الحب، التي ترجمت إلى الخطوبة وتوجت بالزواج، ثم خبر الحمل الذي تأكد بعد اختفاء إيمي، وابتعادها عن الكاميرات والأضواء وحرصها على ارتداء الثوب الأسود خلال إطلالتها النادرة.