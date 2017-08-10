تخفيه بسبب هاجس الخوف من الحسد …..إيمي سمير غانم حامل في شهرها السادس!

رغم خروج الممثلة المصرية إيمي سمير غانم عن صمتها، ونفيها بشكل قطعي بأنها حامل، لكن يبدو أن الحقيقة التي باتت تروج لها بعض المواقع الاعلامية مغايرة لذلك تماماً، لأن هناك من بات يجزم بأن زوجة حسن الرداد حامل في شهرها السادس، وتحاول بشتى الطرق إخفاء حملها، بناء على نصيحة أسرتها من أجل إبعاد عين الحاسدين عنها، بل وحرصت على الابتعاد عن أعين الإعلام وارتدت نفس الفستان الأسود في عدة مناسبات، على غرار استضافتها في برنامج تلفزيوني وفي حفل زفاف مصطفى السبكي.

ترجح العديد من الشكوك حمل الممثلة الشابة إيمي سمير غانم، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنها تخف جميع مستجدات حياتها الخاصة من حب وخطوبة وزواج وحمل، ويستعان لتأكيد هذا الخبر رغم تفنيد صاحبة الشأن على الهواء مباشرة في إحدى تصريحاتها الإعلامية، أن كل من شاهدها في فيديو نشرته فيفي عبده أمام غرفة ولادة ابنتها هنادي صديقة إيمي، يوحي بأنها حامل، ولم تتمكن من إخفاء حملها.

وتصب العديد من الشكوك حول حمل الفنانة، التي يتوقع لها أن تضع مولودها بعد ثلاثة أشهر، أي خلال فصل الخريف المقبل، على اعتبار أنها انسحبت من بطولة مسلسل درامي يحمل عنوان نوح، والذي كان من المفروض أن تشارك فيه البطولة زوجها الرداد قبل توقيف إنتاجه، كونها كانت تشعر بالإرهاق بسبب بداية حملها، وفضل زوجها أن تقتطع فترة من الراحة، ويبدو أن الخوف من الحسد جعل الممثلة وعائلتها تخفي الخبر السار، الذي سيفرح كثيراً جمهورها، بعد أن لجأت إيمي إلى لبس الألوان الداكنة لتخفي زيادة وزنها، لأنها ارتدت نفس الفستان الأسود في برنامج يقدمه أشرف عبد الباقي، ونفس الفستان ظهرت به في حفل زفاف مصطفى السبكي.