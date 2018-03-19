إيناس عز الدين تنفصل عن زوجها

انفصلت المطربة المصرية الشابة خريجة برنامج “أراب أيدل” إيناس عز الدين عن زوجها أحمد قمر، وكشفت عن هذا الخبر بنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتردد هذه النجمة الصاعدة في الاعتراف صراحة أمام جمهورها بأنه استحال استمرار علاقتهما الزوجية بسبب اختلافهما كزوجين، غير أنها استدركت موضحة بأنهما سيبقيان على علاقة الصداقة.

حرصت الفنانة إيناس على كتابة ونشر خبر طلاقها من زوجها أحمد قمر، عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، حيث حاولت تأكيد ذلك عندما قالت أن انفصالها حقيقي وليس مزاح أو كذبة أبريل مبكرة، وقامت إيناس بطمأنة جمهورها عندما ذكرت في سياق متصل، أنهما مازالا حتى بعد قرار الانفصال يحتفظان بكل الحب والتقدير والود وكذلك الاحترام بينهما، كونهما كانا أكثر من زوجين أي أصدقاء كذلك.

وتهافتت على حساب إيناس عز الدين سيل من التعليقات بفعل تداول خبر الطلاق، وواصلت في تقديم العديد من الشروحات لمحبيها، من بينها أنها تحتفظ مع زوجها بعلاقة جيدة ودون شك فإن ما وصفته بالعشرة الطيبة التي جمعتهما والذكريات الجميلة التي عاشها لا ولن تنسى. وفي الأخير أرجعت اختلافهما كزوجين سبب الانفصال الجوهري كشريكين في الحياة.