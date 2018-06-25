إيهاب أمير: محظوظ لأني لم أتوج بلقب ستار أكاديمي

أبدى خريج برنامج ستار أكاديمي “إيهاب أمير” سعادته بالمشاركة في مهرجان موازين – إيقاعات العالم، بعد أن كان الأمر حلما بالنسبة له عقب تجربته “الناجحة” في البرنامج، وأكد المغني المغربي خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الحفل الذي أحياه بمنصة سلا (شمال العاصمة المغربية الرباط)، في إطار فعاليات النسخة الــ17 من المهرجان.

وكشف “إيهاب” أن مشاركته في المهرجان الأول عربيا والثاني عالميا، جاء بعد كفاحه واجتهاده، وقال: “كافحت منذ خروجي من برنامج ستار أكاديمي واجتهدت في ظل الإمكانيات البسيطة التي كنت أتوفر عليها حينها، حيث طرحت مجموعة من الأغاني التي لقيت نجاحا كبيرا وكانت من كلماتي وألحاني، أعتقد أن أي فنان يطمح إلى المشاركة في موازين، وأنا حلمت وتحقق حلمي.”

“إيهاب أمير” اعترف في ذات المؤتمر، أنه لم يف بوعده تجاه المغنيتين المغربيتين “ابتسام تسكت” و”خولة بن عمران”، بسبب التزاماته الفنية الكثيرة، مشيرا إلى أنه اعتذر لهما، وتابع: “اعتذرت منهما لأني لم أوفق في ذلك ولأني أرفض تقديم أعمال عادية لهما، الأهم هو تقديم أعمال تضيف لمسارهما الفني ولي أيضا.”

وعن تجربته في برنامج ستار أكاديمي، قال “إيهاب”: “كنت محظوظا لأني لم أفز باللقب، وبالتالي تخلصت من الضغوطات التي تقع على عاتق الفائز في برامج المسابقات سواء تعلق الأمر ببرنامج ستار أكاديمي أو غيره، بدليل أن العديد من المتوجين لا يحققون نجاحات كبيرة، حيث لم أرتبط بأي بنود أو عقود كتلك التي تفرض على المشتركين، وواصلت مساري كما خططت لذلك.”

“إيهاب أمير” نفى بالمناسبة تقليده للنجم المغربي “سعد لمجرد”، برقصه في فيديو أغنيته “اللي ماعندوش”، مبديا إعجابه بفن “لمجرد” وأدائه، وأن رقصه كان باقتراح من أصدقائه ولن يكرر الأمر مرة أخرى.

وكان “إيهاب أمير” قد أحيا حفله إلى جانب المغربية “ريم” ومجموعة “كرافاتا” من المغرب، وسط حضور ضعيف من الجمهور، بسبب حملة المقاطعة التي دعا لها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالي شهرين.