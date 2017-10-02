ابتسام تسكت: أعيش صراعاً مع نفسي بين طريق الحلال والفن

قالت “ابتسام تسكت” خريجة برنامج ستار أكاديمي، أنها لم تلتق الفنان “أليكس ميكا” الذي شاركها أغنيتها الأخيرة “بغاني بعيوبي”، وأن الاتفاق حول الديو تم بين مدير أعمالها ومدير أعماله فقط.

وتحدثت “تسكت” بكثير من الصراحة في برنامج على إحدى الإذاعات المغربية، معبرة عن حزنها بسبب الظلم الكبير الذي تعرضت له في حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ ظهورها في برنامج ستار أكاديمي، حيث نفت كل ما يروج حولها من إشاعات أو من “فهم غلط” شخصيتها.

وعن رغبتها في الاعتزال واستعدادها لارتداء الحجاب كما أعلنت عن ذلك في مقابلة صحفية سابقة، قالت “تسكت”: “أعيش صراعاً مع نفسي، بين طريق الحلال وطريق الفن وأتساءل إن كان الفن غلط، لأني أحب الله كثيراً، وأتمنى أن ينورني إلى الطريق الصحيح.”

وأردفت “تسكت” في نفس السياق أنها لا تدخن ولا تشرب الخمر لأنه حرام، “لذلك فالصراع النفسي الذي تعيشه سيدفعها إلى ترك الفن في أي لحظة.”

وستطل “تسكت” على جمهورها من خلال برنامج “كوك استوديو” في نسخته المغربية، حيث سجلت خلال الحلقة التي تعرض لاحقاً، أغنية شعبية بصحبة الفنانة المغربية “خديجة البيضاوية”، في استمرار لنجاحها في غناء اللون الشعبي الذي تركت بصمة فيه خلال “تتر” مسلسل “الخاوة” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي على قناة مغربية.