بالصور: ابتسام تسكت تستعد لطرح فيديو كليب “بغاني بعيوبي”

تستعد المغنية المغربية “ابتسام تسكت” لطرح فيديو كليب أغنية “بغاني بعيوبي”، باللهجة المغربية، وكان قد تحفظت خريجة برنامج ستار أكاديمي عن نشر أي تفاصيل عنه، ونشرت “تسكت” على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعض اللقطات من كواليس التصوير إضافة إلى صور حديثة بفساتين غاية في الأناقة.

الفيديو سيرى النور خلال الأيام المقبلة، وجاء بعد نشاط مكثف عرفته أجندة “تسكت” هذه السنة، حيث شاركت ضمن فعاليات الدورة الــ 13 من المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية بمدينة فاس المغربية، قبل أن تختتم فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسبوع الجمل بمدينة كلميم (جنوب المغرب)، كما أطلت على الجمهور من خلال فيلم “ألو ابتسام” الذي عرض على القناة الثانية المغربية خلال شهر رمضان، كما نجحت في أداء تتر المسلسل الكوميدي “الخاوة” الذي حظي بنجاح كبير، خاصة وأن التتر عبارة عن أغنية من التراث المغربي الشعبي.