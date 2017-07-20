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ابتسام تسكت تغني للشحرورة في مهرجان الثقافة الأمازيغية الدولي

بقلم خديجة براق

يوليو ٢٠ ,٢٠١٧

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أحيت نجمة برنامج ستار أكاديمي المغربية “ابتسام تسكت” حفلاً كبيراً ضمن فعاليات المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية الذي احتضنته مدينة فاس بالمغرب.

وأدت “تسكت” أغاني منوعة من فن الراي والتراث المغربي، كما حرصت على تقديم أغنيتها “ندير ما بغيت” التي احتفلت مؤخراً بتحقيقها 30 مليون مشاهدة، قبل أن تؤدي أغنية الشحرورة صباح “يانا يانا”، وأغنيتها “مني ولا منك.”

ولم ينته الحفل دون إثارة، حيث اختارت “ابتسام تسكت” تقبيل قدمي والدتها أمام الجمهور، لحظة صعود الأخيرة لمنح ابنتها العلم الوطني المغربي، وهو الموقف الذي جلب عليها الكثير من الانتقادات وصلت إلى حد وصف المشهد بــ “البهرجة السينمائية” حيث لا معنى من تقبيل قدمي والدتها على منصة الحفل سوى التقاط الصور، حسب وصف البعض.

يذكر أن الدورة الــ 13 من المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية عرفت مشاركة الفنانة الإيطالية “لورا كونتي” ونجمة الفلامنكو الإسبانية “مونيكا أربال.”

 

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