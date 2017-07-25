ابتسام تسكت: لن أقبل بصداقة دنيا بطمة وكفى حروب

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نفت المغنية المغربية “ابتسام تسكت” أن يكون لديها أي خلاف مع مواطنتها “دنيا بطمة”، مشيرة إلى أن الصراع الذي يدور على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، سببه “بطمة” التي بادرت بالهجوم، دون أن يكون أي رد منها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ووجهت “تسكت” خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج المغربية، رسالة إلى “بطمة” داعية إياها إلى التوقف عن حربها وقالت: “كفاية حروب وخلينا نحبو بعضنا كمغاربة”، وتابعت: “لست ملاكاً، فيمكنني أن أتصالح مع بطمة لوجه الله، لكن لا يمكن أن أكون يوماً صديقتها، لأن دنيا جرحتني في أكثر من مناسبة ووجهت لي كلاماً قاسياً يصعب معه فتح آفاق الصداقة بيننا مستقبلاً.”

وكانت “تسكت” قد أطلت على الجمهور المغربي خلال شهر رمضان المنصرم عبر أعمال مختلفة، حيث أدت تتر مسلسل مغربي “الخاوة”، إضافة إلى عرض فيلمها التلفزيوني “آلو ابتسام”، ومشاركتها في أكثر من برنامج ترفيهي وفني على القناة المغربية الثانية.

وتبقى “تسكت” هذه السنة أكثر نشاطا، حيث شاركت في مهرجان إيفران الدولي، كما ينتظر أن تشارك في أكثر من مهرجان في المغرب ضمنهم مهرجان أسبوع الجمل بمدينة كلميم (جنوب المغرب).