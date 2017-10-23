ابتسام تسكت تحتفل بتجاوز أغنيتها مع ميكا 6 ملايين مشاهدة

احتفلت المغنية “ابتسام تسكت” بتجاوز فيديو كليب أغنيتها الأخيرة “بغاني بعيوبي” 6 ملايين مشاهدة، بعد حوالي شهرين من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتوب، وشكرت “تسكت” جمهورها على دعمه الدائم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وهي التي تؤكد في كل لقاءاتها الإعلامية أن جمهورها هو الرقم “١” في نجاحها وانتشارها.

“بغاني بعيوبي” أغنية جمعت “ابتسام تسكت” مع الفنان العالمي “أليكس ميكا”، حيث أدت لأول مرة جزءاً من الأغنية باللغة الإسبانية إلى جانب اللهجة المغربية، وهي من كلمات مدير أعمالها “رحال الوزاني”، ألحان “هاجر ياسر”، وتوزيع “أحمد زايد”.