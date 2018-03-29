ابتعدي عن 3 أخطاء لتتمتعي ببشرة نضرة

أحياناً قد ترتكب الفتيات الكثير من الأخطاء بحق بشرتهن، وقد تقوم بأمور وتعتاد عليها دون العلم بأنها ضارة وغير صحية، وبالتالي تصبح غير نضرة، ومن أبرز الأخطاء الشائعة التي تضرّ بالبشرة:

1- نزع الشعر بالوسائل التقليدية بطريقة خاطئة

يؤدي استخدام الوسائل التقليدية بطريقةٍ خاطئةٍ إلى التهاب البشرة وظهور البثور بها، ويسبب ظهور البثور في البشرة الرغبة في الحكّة والتخلّص من البثور، اعتقاداً أن ذلك سيساعد في سرعة شفائها، خاصةً إذا كانت تلك البثور ملتهبةً، والواقع الصحيح أن هذا الأسلوب الخاطئ في معالجتها ويؤدي إلى وصول الصديد إلى أماكن أكثر عمقاً في البشرة، كما يتسبّب في توسيع نطاق هذه البثور على الجلد، ويجعلها تترك أثراً على البشرة.

2- تقشير وفرك البشرة

إذا كانت طبيعة البشرة داكنةً، فإن استخدام مستحضرات تقشير البشرة يؤدي إلى عدم توازن المادة الصابغة للجلد، وعلاوةً على ذلك يمكن أن يظهر ندبات وجذور على البشرة، لذلك يجب اللجوء إلى الخبراء لحلّ هذه المشكلة.

كما عليك أن تحاولي استعمال وسائل نزع الشعر بطريقةٍ صحيحةٍ، وهدئي نفسيتك كي لا تثيري بشرتك وتزيدي من تعبها.

3- النظر كثيراً في المرآة

علاج مشكلات البشرة لن يحدث بتكرار النظر في المرآة، إنما يتسبّب ذلك في شعورك بالتوتر، والقلق اللذان قد يتسببان فى زيادة هذه المشكلات، لأن العامل النفسي له تأثير كبير على الجسم البشري ككلّ.