ابحثي عن شخصية طفلك في غرفته

لابد أن تتعرف كل أم على شخصية طفلها، والتي تكونها الأم عن الطفل من خلال الملاحظةِ الذاتيةِ واللعب مع الطفل، وغيرها من السبل، ويمكنك التعرف على شخصيةِ طفلِك ومساعدته في تكوين شخصيةٍ مميزةٍ ولكن بطريقةٍ مختلفةٍ وذلك عبر غرفته! فاجعلي طفلِك يساعدِك في اختيار غرفتِه والديكور الخاص بها، فهذه أولى خطوات مشاركته الفعالة في اتخاذ القرارات .. وعليكِ اتباع الإرشادات التالية:

اعرفي ميوله:

قبل اختيار أي قطعةٍ أو لونٍ في الغرفة، اسألي طفلك عن ميوله فيما يتعلق بالشخصيات التي يحبها والألوان التي يتمناها فمثلاً إذا كان يحب شخصيات قوية مثل بات مان وسبايدر مان فيمكنك تزيين أحد الحوائط باستيكر لاصقٍ من أحد تلك الشخصيات.

شجعيه على البساطة:

لا تزيدي من تعقيدات الغرفة وساعديه على ذلك فالأطفال لا يتمنون ديكوراً أنيقاً وتصميمات فخمة للغاية قدر ما يبحثون عن قطعاً جذابة وألعاباً مميزةً ومساحةً كبيرةً للعب بها، أيضاً هنا تحتاجين لسؤال طفلِك عن أولوياته ومراعاتها أثناء تصميم الغرفة.

سهلي عليه الأمور ليبدع:

بعد معرفة رغباته، اختاري الخامات والمواد التي تتحمل نشاط طفلٍ صغيرٍ لديه طاقةٍ كبيرةٍ في التحرك والقفز واللعب مُفعمٍ بالحيوية والنشاط وراعي أنكِ إذا اخترت قطعاً قابلة للكسر فقد لا تبقى سالمة كثيراً وحتى لا تجعليه مقيداً خشية من كسر أي قطع بالغرفة.

علميه النظافة والنظام ولكن!

ليس معنى أن طفلك يدرك تماماً كيفية الحفاظ على نظافة المكان ونظامه أن تتوقعي عدم حدوث أي خسائرٍ لذلك ضعي في اعتبارك اختيار أقمشةٍ سهلة التنظيف، وبالنسبة للأثاث اختاري خشباً متيناً يتحمل أي حركاتٍ فضلاً عن دهان الغرفة بالمواد القابلة للغسل والمسح والتنظيف.

ترتيب الغرفة وتخزين الأغراض:

أثناء تصميم غرفة طفلِك، عليكِ مراعاة وجود مساحةٍ مناسبةٍ لتخزين أغراضِه وذلك حتى يتعود على وضعها وترتيبها بشكلٍ دائمٍ في المكان المخصص لذلك.

وبعد تصميم غرفة نوم طفلِك تابعي تصرفاته تجاه تلك الاعتبارات ومواجهته لاختياراتِه كيف ستكون .. فهو من اختار بناءً على شخصيته وهو من سيتعامل مع تِلك الاختيارات.