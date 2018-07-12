ابواب السعادة امامك ..فقط اختار المفتاح المناسب

مع تقدمنا ​​في العمر بدأنا نعي ونفهم أن الحياة المطمئنة هي حياة نتمتع فيها بسعادة لا نظير لها. ومع ذلك فإن العثور على تلك السعادة والحفاظ عليها يمكن أن يكونا أمرين متناقضين؛ على الرغم من أن القدرة على السعادة هي من حولنا! لذا إذا كنت تفكر دائمًا في إمكانات إتقان فن السعادة، لكنك لم تكن متأكداً من أين تبدأ، فنحن نقوم بتوجيهك، وإذا كنت ترغب في العيش بأسلوب حياة أكثر سعادة ، إليك 9 نصائح تساعدك على البدء في تحقيق ذلك:

1. القبول هو المفتاح:

يصبح من السهل أن تفقد مسار سعادتك عندما تحارب باستمرار تيار حياتك، كل الأشياء سواء كانت جيدة أو سيئة، تدخل حياتنا لسبب ما ونختار كيفية الرد على كل موقف، وبدلا من دفع كل هذه الحالات بعيدا عندما لا تروق لك ، حاول احتضانهم وإيجاد الحلول التي تساعدك على الخروج منتصرا على الجانب الآخر، عندما تبدأ بالتدفق والعمل مع ما تم إعطاؤه، ستجد أنك تصبح أكثر سعادة بشكل عام.

2. الإيجابية هي كل من حولك: كل شيء له جانب إيجابي. كل شىء! حتى المواقف الأكثر إيلامًا أو صعوبة لها بريق فضائي بالنسبة لهم. عندما نفشل في التعرف على هذه الجوانب الإيجابية ونركز فقط على النتائج أو الصفات السلبية لشخص أو موقف معين ، فإنه يسهل على الحزن والشك أن يتسلل إلى حياتنا ، إذا كنت تبحث عميقًا بما فيه الكفاية ، فمن المؤكد أنك ستعثر على نوع من الإيجابية. لاتيأس أبدا!

3. املأ حياتك بحب: الحياة المليئة بالأنشطة والعلاقات التي لا تفي بك هي مضيعة لوقتك ولن تجعلك سعيدًا. وبينما تستمر الحياة ، فإننا نفقد آمالنا وأحلامنا ونبدأ في تسوية ما نعتقد أنه ينبغي علينا أن نفعله أكثر مما نريد أن نفعله.

في المناطق التي تشعر فيها بأنك تفتقر إليها ، خذ بعض الوقت لمعرفة ما قد يجعلك تشعر بالسعادة. فالتفكير في تغيير الوظيفة. السبب وراء إجراء هذا التغيير هو أنك تعرف أنك ستكون أكثر سعادة مما تريد القيام به بدلاً من ما هو متوقع! على الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت ، فإن النتائج النهائية ستكون تستحق العناء.

4. جعل كل دقيقة سعادة: يجب أن تعيش حياتك على أكمل وجه والحصول على كل ما تريد ، بدلاً من قضاء وقتك في فعل أشياء لا تهمك. إذا كان لديك لحظات تشعر فيها أنك غير محققة ، أو أنك تقضي وقتًا طوعًا مع أشخاص يجعلونك أقل من سعيد ، فقم بتقليص هذه الميول. كل دقيقة لها أهمية وأنك تحتاج إلى مطاردة ما تريد من أجل قيادة أسعد حياة ممكنة. اعطِ الأولوية لوقتك كما لو كان ثمينًا – لأنه كذلك.

5. ممارسة الرعاية الذاتية: الرعاية الذاتية هي ممارسة الانخراط في الأنشطة التي تساعدك على إعادة شحن ذهنيا. على سبيل المثال ، قد يشتمل يوم الرعاية الذاتية على ساعة يومية مكثفة ، ورحلة إلى المنتجع الصحي حيث تحصل على علاج كامل للجسم ، وساعتين من أفلامك المفضلة. بغض النظر عما تفعله ، ستساعدك أنشطة الرعاية الذاتية دائمًا على تركيز نفسك وتجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء.

6. البحث عن تجارب مثيرة : يجب عليك دائمًا البحث عن تجارب جديدة لمعرفة المزيد حول العالم من حولك واكتشاف المشاعر الجديدة ، اجلس مع هاتفك أو بقطعة قلم رصاص وورقة وقم بتدوين بعض الأشياء التي طالما رغبت في القيام بها. بعد الانتهاء من القائمة الشخصية الخاصة بك، قم ببعض الاستكشافات على الإنترنت وابتكار بعض الأفكار التي تريد القيام بها أو الأماكن التي ترغب في زيارتها أيضًا. بعد اكتمال القائمة ، اجعل هدفك هو معالجة هذه العناصر واحدة تلو الأخرى. في نهاية المطاف ، كنت قد استوفت هذه المشاعر ويمكنك البدء في إنشاء قائمة جديدة! قبل أن تعرفها ، سوف تسترجع ما حققته وتحققه بشكل لا يصدق.

7. حدد الأهداف وهيمن عليها: لا يوجد شيء يشبه تحديد الهدف والنجاح في تنفيذه. في الواقع ، هذه واحدة من الطرق الرئيسية لبناء الثقة الموصى بها لأولئك الذين يحاولون العمل من خلال اكتئابهم. بدون أهداف ، يمكن أن تصبح الحياة رتيبة جدًا وقد تفقد التركيز على ما يهمك حقًا. الأهداف هي ما يعطيك غرضًا وتحفيزًا للعيش من خلال كل يوم ، مما يجعلك سعيدًا.

8. الامتنان: من خلال الامتنان نتعلم أن هناك دائمًا شيء جميل يحدث في حياتنا. حتى في أحلك الأيام ، لا يزال بإمكانك أن تشعر بالامتنان لشيء بسيط مثل الحصول على ثماني ساعات من النوم أو وجود شخص غريب يقول لك مرحبًا في الشارع. كل ما عليك القيام به البدء في قراءة الأشياء التي تشعر بالامتنان لها يوميا. إحدى الطرق الشائعة لإظهار الامتنان هي الحصول على مجلة وكتابة ثلاثة أشياء كل يوم تشعر بالامتنان تجاهها.

9. التطوع طريقك: وكما قال غاندي ذات مرة: “إن أفضل طريقة لتجد نفسك هي أن تفقد نفسك في خدمة الآخرين”. ويساعد التطوع على إلقاء بعض الضوء على هذا الواقع ، ويمنحك الفرصة للوصول إلى الآخرين ومساعدتهم وإحداث فرق في المجتمع أو في العالم. عندما يكون لديك القدرة على إحداث فرق كبير في يوم شخص ما ، فمن المؤكد أن السعادة ستتدفق عليك.

وختاما إن السعادة موجودة في كل مكان في حين قد يبدو من الصعب الحصول على السعادة ، إلا أن الحقيقة هي أن كل شيء حولنا يرشدنا اليها فقط تحتاج إلى معرفة أين تبحث ، وماذا تفعل ، وكيف نقدر جيوب السعادة في الحياة. وباتباع النصائح التي ذكرناها بالسابق ، ستعيش حياة سعيدة طالما رغبت بها في أي وقت من الأوقات.