اتيكيت حمل حقيبة اليد لتبدين في قمة الأناقة

هل تودين معرفة إتيكيت، حمل حقيبة اليد؟، الطبيعي أنه لا يوجد امرأة لا تتحلى بالأناقة، التي تدخل في صلب شكلها وطلتها وطريقة ارتدائها للملابس فضلاً عن كيفية حملها لحقيبة يدها.

فهناك علاقة وطيدة تجمع المرأة بحقيبة يدها التي لا يمكنها التخلي عنها على الإطلاق والتي ترافقها في كل مناسبات حياتها، من بسيطة إلى مهمة، ومت عادية إلى رسمية، وبالتالي فإن حقيبة اليد تعكس شخصيّة المرأة، وإليك إتيكيت حمل حقيبة اليد:

على المرأة التوقف عن تحويل حقائب اليد إلى حقائب سفر، حيث يضعنَ فيها أغراضاً غير ضروريّة، كما يجب أن تحتفظي بأغراض الأطفال في حقيبة أخرى.

عليك استخدام جيوب الحقيبة بطريقة صحيحة، حيث أن غالبية الحقائب تحتوي جيوباً مخصصة للهاتف والمفاتيح والنظارات الشمسيّة.

عدم إهمال الحقيبة أو المحفظة مع أهمية تنظيمهما بشكل أسبوعي ودوري، داعية إلى المحافظة على نظافة حقيبة اليد.

أهمّ الأغراض التي يجب ان تحتوي عليها حقيبتك هي: مفاتيح، محفظة النقود، النظارات الشمسيّة، الهاتف المحمول، قلم ودفتر، فرشاة ومعجون أسنان، فرشاة شعر، علبة مناديل صغيرة، مبرد لتقليم الأظافر، مرآة صغيرة.

ضرورة احتواء الحقيبة على مستحضرات تجميل، والتي يجب وضعها في كيس صغير أو حقيبة المكياج الصغيرة، لمنع اتساخ الحقيبة.

‎على المرأة ألّا تكتفي بتنظيم حقيبة يدها، بل محفظتها أيضاً، من خلال فتح محفظة النقود وإخراج كل القسائم المُنتهية الصلاحيّة منها.

عدم الاحتفاظ بالهوية والمستندات الأصلية في المحفظة، بل بنُسخ عنها، تفادياً لإضاعتها.

اذا كنت في مناسبة رسمية وتحملين “كلاتش”، فعليك وضع أحمر الشفاه، الهاتف، النقود، بطاقة الائتمان، بطاقة الهوية والمفاتيح.

من الأفضل استخدام حقائب صغيرة داخل حقيبة اليد الكبيرة من أجل وضع المكياج أو النقود أو غيرها من المستلزمات ، حتى تبقى حقيبتك منظّمة ونظيفة.