فايز السعيد يشارك حسين الجسمي وبلقيس احتفالات اليوم الوطني للإمارات

أطلق سفير الألحان النجم فايز السعيد مجموعة أعمال فنية جديدة خاصة به وأخرى بالتعاون مع نخبة من نجوم الإمارات منها أغنية “سر ياوطنا” من غناء الفنان ميحد حمد، كلمات علي الشوين، ألحان سفير الألحان فايز السعيد، اشراف الشاعر علي الخوار، وذلك بالتزامن مع أفراح دولة الامارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ46 .

لحن فايز السعيد عدّة لوحات من أوبريت “دارنا الإمارات” منها لوحة “ياحروف الشعر” غناء الفنان حسين الجسمي، كلمات الشاعر حمدان السماحي، ولوحة “يامن سألت البحر” غناء الفنان ميحد حمد، كلمات الشاعر علي مطر المزروعي، لوحة “تلاحم الشعب مع القيادة” غناء الفنانين عيضة المنهالي وحسين الجسمي كلمات الشاعر عبدالله الهدية.

كما لحن لوحة “دارنا الإمارات” غناء الفنانين حسين الجسمي، بلقيس، ميحد حمد، عيضة المنهالي من كلمات الشاعر علي الخوار.

ومن ألحان فايز السعيد الجديدة أغنية “سيدي تبت يدين العابثين” من كلمات الشاعر حميد بن سعيد النيادي. وأغنية “أتعهد” كلمات الشاعر أحمد الزرعوني وإنتاج المحامي علي الزرعوني والأغنيتين من غناء المجموعة.

وبمناسبة اليوم الوطني الـ 46 للإمارات قدّم أغنية “بطاقة شخصية” غناء وألحان سفير الألحان النجم فايز السعيد، كلمات الشاعر سلطان المجلي. وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج بسام الترك. من إنتاج وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وإشراف الشاعر علي الخوار وسيطلقها في الثاني من ديسمبر باليوم الوطني.

هذا بالاضافة إلى أغنية “ساعة الصفر” غنائه وألحانه وكلمات الشاعر حمد البلوشي. وقد قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن إنتاج مجموعة فرسان الإمارات.

وسيقوم النجم فايز السعيد باحياء حفل فني غنائي في دبي باركس أند ريزورتس بمناسبة الوطني الوطني الـ46 وذلك يوم السبت 2 كانون الأول/ديسمبر بمشاركة الفنان حسين الجسمي والفنانة بلقيس.