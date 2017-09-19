نجوم الأغنية الخليجية يجتمعون في احتفال ضخم باليوم الوطني للسعودية

من المنتظر أن تقدم الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، في إطار احتفال المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الــ 87 الذي يصادف يوم الــ 23 من شهر سبتمبر من كل عام، أضخم مهرجان وطني سيحتضنه ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ستقدم خلاله فقرات من الفلكلور السعودي، ويعرف مشاركة ثلة من ألمع نجوم الأغنية الخليجية، في مقدمتهم فنان العرب “محمد عبده”، “عبادي الجوهر”، “عبد الله الرويشد”، “رابح صقر”، “عبد المجيد عبد الله”، “راشد الماجد”، “ماجد المهندس”، “حسين الجسمي”، “أصيل أبو بكر”، “وليد الشامي” و”طلال سلامة.”

وقد طرح الشاعر السعودي “خالد المريخي” احتفالاً بهذه المناسبة أيضاً ألبوماً شعرياً وطنياً، يتضمن 10 قصائد، 3 منها مغناة بأصوات مجموعة من الفنانين.

وسيقدم الفنان “عبد المجيد عبد الله” أغنية بعنوان “سيف العدل” وهي من ألحان “محمد بو دلة”، والتي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، بالإضافة إلى ديو غنائي يجمعه مع الفنان “راشد الفارس” يحمل عنوان “قبلة الإسلام” وهو من ألحان “ياسر بو علي”، في حين قصيدة “يا وطنا” سيقدمها الفنان “إسماعيل مبارك” وهي من ألحان “محمد غازي.”