احدث القوائم للاطعمة السوبر !!

إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية للحصول على الصحة وكنت قد فكرت يومًا في تناول مكملات غذائية من نوع ما أو تناول أكثر من طعام معين ، فمن المحتمل أنك قرأت الكثير من الموضوعات والمدونات حول أنواع مختلفة من الأطعمة فائقة الجودة. لأن هناك العديد من الأطعمة الجيدة، لكن من أين تبدأ؟ أفضل مكان للبدء هو تحديد ما تحتاج إليه كمكمل!! هل هو للطاقة؟ الهضم أو حرق السعرات؟ النوم ؟ بشرة صحية؟ اكمل القراءة وتعرف على الاطعمة السوبر واختر ما يناسب احتياجك:

الزنجبيل:

الزنجبيل هو عظيم لعملية الهضم والتمثيل الغذائي، وليس فقط يساعد على منع نزلات البرد ، كما أنه يساعد على منع أنواع السرطان المختلفة ويقوي المناعة. كما أنه مكون رائع في جميع أنواع الطعام!

القرفة:

ليست مجرد توابل لذيذة فقط، في الواقع إنها جيدة أيضا لنظام المناعة وتنظيم السكر في الدم والعضلات والطاقة.

الليمون:

من المعروف أن الليمون يساعد في تنظيم عملية الأيض الخاصة بك ، والتي تساعدك على إنقاص الوزن وتحسين الجهاز الهضمي. انه حتى جيد لأشياء مثل حب الشباب.

العسل:

لأن العسل حلو ، لا يبدو كصحة. ولكن العسل يمكن أن يكون بديلا كبيرا للسكر وكان معروفا لكبح الشهية. كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة كبيرة.

الشاي الأخضر:

يأتي الشاي الأخضر على شكل شاي وماتشا ومكملات غذائية، وهو فعال لكثير من الأشياء، مثل الاكتئاب وفقدان الوزن والسكري وغير ذلك من المشاكل الصحية، أما الشاي الأسود فهو مثل الشاي الأخضر، مفيد لجهاز المناعة والجهاز الهضمي وصحة القلب وتخفيف التوتر.

القهوة:

لديها العديد من الفوائد. فتساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان والأمراض ، مثل مرض السكري ، مرض باركنسون ، وأمراض القلب. انها جيدة لعملية الأيض الخاصة بك وتساعد على محاربة الكآبة. من أجل جني هذه الفوائد ، عليك تخطي الكريما والسكر ، وخذها باللون الأسود.

الكركم (الكركمين):

الكركم هو التوابل التي تأتي من نبات وغالبا ما تستخدم في المطبخ. ومع ذلك ، ينصح ملاحق الكركم لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة في فقدان الوزن ، ومكافحة الالتهابات البكتيرية والالتهابات ، ومنع السرطان والأمراض العصبية التنكسية.

زيت جوز الهند:

يمكن التوصية بزيت جوز الهند لأي شيء تقريبًا. ففي الواقع هناك ما يقرب من مائة طريقة يمكنك استخدام زيت جوز الهند مع الطعام ، على بشرتك أو في شعرك ، وحتى في جميع أنحاء المنزل.

زيت السمك:

زيت السمك مفيد في الواقع لعدد من الأشياء، مثل الاكتئاب ، وحرق الدهون ، وعظام أقوى ، وجلد أكثر وضوحًا ، وصحة الموقد ، وأكثر من ذلك.

الميلاتونين::

الميلاتونين هو في الواقع هرمون طبيعي في جسمك يساعد على تنظيم دورة نومك وهو الهرمون الوحيد الذي يمكنك شراءه بدون وصفة طبية. لذا ، إذا كنت تعانين من النوم أو الأرق ، فإن مكملات الميلاتونين سترفع مستوى الهرمون في جسمك ، ونأمل أن تساعدك على النوم.

الثوم:

لديه الكثير من المواد الغذائية التي تساعد على التخلص من السموم في الجسم ، وكذلك ، يساعد على منع مرض الزهايمر. كما أنه يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. من الجيد أن يكون لديك نزلة برد بسيطة.

حبوب اللقاح الصنوبر:

هو قوة معززة للطاقة الطبيعية التي تساعد على العمل والاستعمال المستمر يعزز زيادة الطاقة، انها تأتي في مسحوق أو صبغة حبوب اللقاح الصنوبر.

فيتامين سي:

معروف بأنه مضاد للأكسدة. كما أنه جيد لبشرتك ، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية.

بذور الشيا

مثل العديد من الأشياء الأخرى في هذه القائمة ، تعتبر بذور الشيا جيدة للصحة الهضمية والقلب ، وفقدان الوزن ، ومستويات الطاقة ، وأكثر من ذلك.

الماء:

بالطبع الماء في هذه القائمة يعد هو الأفضل! انه واحد من أكثر الأشياء الطبيعية في العالم ومقدار الفوائد التي يأتي معها الاستهلاك المعتاد لا نهاية لها. ولكن على سبيل المثال لا الحصر ، فهو يساعد في تخفيف الوزن ، الهضم ، خصائص مكافحة الشيخوخة ، صحة الجلد ، إزالة السموم ، وتنظيم النوم.

العديد من الأشياء الواردة في هذه القائمة تأتي في شكل مكملات غذائية، ولكنها أيضًا جيدة للطهي أو الشرب. وبعض هذه الاشياء مدهشة مجتمعة وجعل عصير ناعم جيد، فإذا كنت تبحث عن طرق طبيعية وبسيطة لتكون أكثر صحة انصحك بتجربة بعض الأشياء في هذه القائمة وقم بتطوير روتين يناسبك!