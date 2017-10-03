احذروا مخاطر الوشم على الجسم !!

وفي هذا الشأن قالت صحيفة “تليجراف” إن امرأة أسترالية تم إدخالها المستشفى بعد ظهور كتل زائدة، في منطقة الإبط، مما جعلها تتخوف من أنها كتل سرطانية، وبعد إزالة الكتل من جسم المرأة الأسترالية، تبين أنها لا تحمل ضرراً كبيراً، ولكنها نتيجة تفاعلات جلدية لوشم رسم على جسدها قبل 15 عاماً.

ولقد عرف الأطباء سابقاً أن الحبر الذي يستخدم لرسم الوشم على الأجساد، يستطيع الوصول إلى العقد الليمفاوية، وهو ما قد يسبب التهابات للجسد، ولكن الاكتشاف الجديد يتمثل بأن هذا التأثير قد يحدث بعد أكثر من 10 أعوام من رسم الوشم.

وأظهرت آخر الإحصائيات أن ثلث الشباب في بريطانيا تحديداً يحملون وشماً على أجسادهم، كما نشر مركز الإشعاع السنكروتروني الأوروبي للأبحاث، دراسة تبين أن جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم السامة، تتواجد في الحبر الذي يستخدم لرسم الوشم، وبإمكانها التنقل عبر الجسم، والتسبب في وقوع مشكلات جلدية وداخلية حتى وأن كان بعد الرسم بفترة طويلة.

وذكرت دورية لانسيت الطبية أن اللوائح الخاصة بصحة وسلامة إجراءات وشم الجلد تميل إلى التركيز على المخاطر على المدى القصير مثل العدوى، لكنها لا تمتد إلى الأخطار طويلة الأمد المرتبطة بأن يعيش الإنسان بكميات من الحبر أسفل البشرة.