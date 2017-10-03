احذروا مخاطر الوشم على الجسم !!

أدى دخول امرأة إلى المستشفى بسبب التهابات جلدية، إلى صدور تحذيرات طبية جديدة، بشأن الأضرار التي قد يسببها الوشم على جسم الإنسان.
وفي هذا الشأن قالت صحيفة “تليجراف” إن امرأة أسترالية تم إدخالها المستشفى بعد ظهور كتل زائدة، في منطقة الإبط، مما جعلها تتخوف من أنها كتل سرطانية، وبعد إزالة الكتل من جسم المرأة الأسترالية، تبين أنها لا تحمل ضرراً كبيراً، ولكنها نتيجة تفاعلات جلدية لوشم رسم على جسدها قبل 15 عاماً.
ولقد عرف الأطباء سابقاً أن الحبر الذي يستخدم لرسم الوشم على الأجساد، يستطيع الوصول إلى العقد الليمفاوية، وهو ما قد يسبب التهابات للجسد، ولكن الاكتشاف الجديد يتمثل بأن هذا التأثير قد يحدث بعد أكثر من 10 أعوام من رسم الوشم.
وأظهرت آخر الإحصائيات أن ثلث الشباب في بريطانيا تحديداً يحملون وشماً على أجسادهم، كما نشر مركز الإشعاع السنكروتروني الأوروبي للأبحاث، دراسة تبين أن جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم السامة، تتواجد في الحبر الذي يستخدم لرسم الوشم، وبإمكانها التنقل عبر الجسم، والتسبب في وقوع مشكلات جلدية وداخلية حتى وأن كان بعد الرسم بفترة طويلة.
وذكرت دورية لانسيت الطبية أن اللوائح الخاصة بصحة وسلامة إجراءات وشم الجلد تميل إلى التركيز على المخاطر على المدى القصير مثل العدوى، لكنها لا تمتد إلى الأخطار طويلة الأمد المرتبطة بأن يعيش الإنسان بكميات من الحبر أسفل البشرة.
وقال أندرياس لوتس كبير المشرفين على هذه الدراسة “لدى كل شخص تقريباً في أيامنا هذه وشم على الجلد فيما لا يتحدث أحد عن الآثار الجانبية لهذه المترسبات من الحبر أسفل البشرة”، وأضاف ” لا توجد براهين على أن مكونات هذا الحبر آمنة بعد حقنها في الجسم”. لذا وجب التنبيه والتحذير.
وقال التقرير إن من 1 إلى 5% ممن تجرى لهم عملية وشم الجلد يعانون من عدوى بكتيرية وقد تظهر على البعض آثار حساسية للحبر، وأوضح لوتش أن مثل هذه الآثار قصيرة الأجل لكن من الصعوبة بمكان قياس آثار الحبر على المدى الطويل لأن أحبار الوشم تصنف في معظم البلدان على أنها من أدوات التجميل.
كما أضاف أنه نظراً لأن هذه الأحبار تصنف على أنها من أدوات التجميل فلا يمكن اختبار مدى سميتها على الأمد الطويل وأشار إلى أنه يتعين التعامل مع هذه الفئة من الأحبار كمنتج مختلف تمام الاختلاف، خاصة وأن طبقات الجلد تمنع مساحيق التجميل من التغلغل في الجسم، لكن الوشم يحقن في الأنسجة الحية التي تحتوي على أوعية دموية وأعصاب وخلايا للجهاز المناعي.