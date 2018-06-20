الصفحة الرئيسية > احذري من اقتناء بعض النباتات المنزلية لاحتمال تسببها في الموت المفاجئ لطفلك !!

احذري من اقتناء بعض النباتات المنزلية لاحتمال تسببها في الموت المفاجئ لطفلك !!

بقلم

يونيو ٢٠ ,٢٠١٨

تعطي النباتات مظهرًا جماليًّا رائعًا للمنزل، كما أنها تساعد على تحسين نوعية الهواء في الأماكن المغلقة، وتساعد في تحسين المزاج والإحساس بالراحة، إلا أن بعضاً من نباتات الزينة قد تسبب الموت المفاجئ لطفلك إذا لمس أحدها، وتعرفي في السطور التالية على بعض الأنواع المنتشرة داخل المنازل والتي قد تؤدي لموت طفلك، لتحذريها.

نبات الشيطان اللبلاب:

نوع من أنواع نباتات الزينة المنزلية الشائعة، والتي تمتاز بجاذبية ألوانها وتنوعها وسهولة رعايتها، كما تمنح المنزل ديكواً جذاباً، مما يجعلها من النباتات المغرية للشراء، إلا أنها قد تمثل خطراً على طفلك عند لمسها، حيث أن بإمكانها أن تتسبب في إصابة طفلك بالقئ وتورم العينين، لذا عليك أن تتجنبي اقتنائها قدر الإمكان.

أوراق الدفنباخية:

تنتشر هذه الدفنباخية في الكثير من البيوت وتعد من النباتات المنزلية المفضلة نظراً لجمال أوراقها ولظروف نموها وتكيفها في الظل، ولكن إذا مضغها الأطفال وابتلعوها بالخطأ قد تصيبهم بتهييج في الفم وتورم موضعي، وربما الإفراط في سيلان اللعاب لدى المصاب.
لذلك يفضل الابتعاد عن اقتناء هذه الأنواع، لحماية أطفالك من ضررها أو الموت فى بعض الحالات.

اخترنا لك

اخطاء تربوية طفولة أخطاء تربوية تؤسس طفلك على التبعية

أغسطس ١٦ ,٢٠١٤

الطفل الخائف لا يثق بنفسه وبطيء التعلم المرأة والأسرة د. نادية نصير: الطفل الخائف لا يثق بنفسه وبطيء التعلم

نوفمبر ٢٨ ,٢٠١٦

الأطعمة المباحة والممنوعة في حياة الرضيع طفولة الأطعمة المباحة والممنوعة في حياة الرضيع

يونيو ١٨ ,٢٠١٦

طفولة عشرة أسرار لتربية البنات

مارس ٢٣ ,٢٠١٨