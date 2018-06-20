احذري من اقتناء بعض النباتات المنزلية لاحتمال تسببها في الموت المفاجئ لطفلك !!

تعطي النباتات مظهرًا جماليًّا رائعًا للمنزل، كما أنها تساعد على تحسين نوعية الهواء في الأماكن المغلقة، وتساعد في تحسين المزاج والإحساس بالراحة، إلا أن بعضاً من نباتات الزينة قد تسبب الموت المفاجئ لطفلك إذا لمس أحدها، وتعرفي في السطور التالية على بعض الأنواع المنتشرة داخل المنازل والتي قد تؤدي لموت طفلك، لتحذريها.

نبات الشيطان اللبلاب:

نوع من أنواع نباتات الزينة المنزلية الشائعة، والتي تمتاز بجاذبية ألوانها وتنوعها وسهولة رعايتها، كما تمنح المنزل ديكواً جذاباً، مما يجعلها من النباتات المغرية للشراء، إلا أنها قد تمثل خطراً على طفلك عند لمسها، حيث أن بإمكانها أن تتسبب في إصابة طفلك بالقئ وتورم العينين، لذا عليك أن تتجنبي اقتنائها قدر الإمكان.

أوراق الدفنباخية:

تنتشر هذه الدفنباخية في الكثير من البيوت وتعد من النباتات المنزلية المفضلة نظراً لجمال أوراقها ولظروف نموها وتكيفها في الظل، ولكن إذا مضغها الأطفال وابتلعوها بالخطأ قد تصيبهم بتهييج في الفم وتورم موضعي، وربما الإفراط في سيلان اللعاب لدى المصاب.

لذلك يفضل الابتعاد عن اقتناء هذه الأنواع، لحماية أطفالك من ضررها أو الموت فى بعض الحالات.