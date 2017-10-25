8 أسباب ستجعلك تحرصي على تناول الكيوي يومياً

يعتبر الكيوي من الفواكة المميّزة والاستثنائية، ولعلّ أوّل ما يلفت الانتباه إليها: قلبها الأخضر المنقّط بالبذور السوداء وطعمها اللذيذ والمليء بالعصارة، مع العلم بأنّ جاذبيتها الفعلية في قيمتها الغذائية المذهلة، كما أنه قليل السعرات الحرارية ومن دون دهون، وبالتالي يعود على الجسم والصحة بالكثير من الفوائد، وفي ما يلي لائحة بالأسباب الداعية إلى تناول الكيوي بشكلٍ يوميّ ومن دون تردد:

يُعتبر الكيوي مصدراً ممتازاً للألياف الغذائية التي تلعب دوراً مهماً في تحفيز الأيض وتحسين أداء الجهاز الهضمي من جهة، وتطهير الأمعاء من الملوّثات من جهة أخرى. تؤكّد الأبحاث العلميّة أنّ الكيوي قادر على تقوية الجهاز المناعي وزيادة قدرته على مقاومة الأمراض بفضل غناه بالفيتامين سي إلى جانب مركبات أخرى مضادة للتأكسد. يحتوي الكيوي على أنزيم الأكتينادين الذي يضطلع بدور فعّال في تفتيت البروتين لتسهيل عملية الهضم. يُمكن لمحتوى الكيوي من البوتاسيوم أن يُحافظ على توازن الإلكتروليت في الجسم من خلال معاكسة تأثير الصوديوم الرافع للضغط. يحتوي الكيوي على نسبة لا يُستهان بها من الناقل العصبي السيروتينين المحفّز على النوم. وهذا ما يجعله في طليعة المصادر الغذائية الفعالة للاسترخاء وتحسين نوعية النوم. يُعدّ الكيوي مصدراً جيداً للفولات أو الفيتامين ب6 الضروري بشكل خاص للأطفال في طور النمو والنساء الحوامل. يزخر الكيوي بالكثير من المعادن والفتيامينات المعروفة بقدرتها على تحسين وظائف الجسم المختلفة عن طريق تحفيز الدورة الدموية ومحاربة التوتر وتحفيز الجسم على امتصاص الحديد، إلخ. يعمل الكيوي على حماية البشرة من التلف بفضل ما ينطوي عليه من فيتامين E .