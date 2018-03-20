احصلي على ساقين رشيقتين في وقت قصير بالزنجبيل والخل

يسبب تراكم الدهون في منطقة الساقين إزعاجاً كبيراً للمرأة، لأن زيادة الوزن في هذه المنطقة كثيراً ما يفسد الإطلالة المثالية للمرأة، لكن يمكن التخلص من زيادة الوزن على مستوى الساقين بالعديد من الطرق والوصفات الطبيعية، ومن دون اللجوء إلى ريجيم خاص، مثل ممارسة الرياضة واستعمال مزيج الزنجبيل والخل.

لا يخفى أن ممارسة الرياضة والابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وإلى جانب الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية يعد من الحلول الوقائية، لكن إذا كان العامل وراثي أو لديك مشكلة على مستوى الهرمونات ننصحك بهذه الحلول الرائعة:

إن التخلي عن استعمال المصعد واستعمال الدرج، من شأنه أن يعمل على حرق الدهون المتراكمة في منطقة الساقين، وبالمداومة المستمرة على صعود ونزول الدرج، سيسمح ذلك بحصولك على رشاقة مدهشة للساقين.

يمكن الاعتماد على وصفة طبيعة فعالة جداً لتنحيف الساقين، حيث تمزج كمية مع الزنجبيل وأخرى من الخل مع إضافة القليل من عصير الليمون، وتثبت في منطقة الساقين وبعد ذلك تلف بورق النايلون اللاصق، وتترك هذه الوصفة لمدة نصف ساعة، ثم تغسل بالماء والصابون ومع المداومة، تشعر المرأة بأن الساقين تغير حجمهما وصارا مشدودين.